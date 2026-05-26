كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، وجداول مباريات تورونتو وفانكوفر، والمزيد

ينتظر مشجعو كرة القدم الكندية بفارغ الصبر يوم 12 يونيو، حيث سيستهل المنتخب الكندي، المعروف باسم «الكانوكس»، مشواره في كأس العالم 2026 في تورونتو. ويطمح البلد المضيف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة.

وستستضيف الملاعب الكندية أيضًا عدة مباريات أخرى بارزة في دور المجموعات، بما في ذلك مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في تورونتو، ونيوزيلندا ضد بلجيكا في فانكوفر، و"الفراعنة" المصريين في مواجهة نيوزيلندا.

متى ستقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

ستستضيف كندا 13 مباراة في كأس العالم 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في دور خروج المغلوب). فيما يلي الجدول الكامل للمباريات بالتوقيت المحلي:

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم التذاكر في كندا إلى أربع فئات رئيسية:

الفئة 1: المقاعد الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية.

توفر الفئتان 2 و3 رؤية ممتازة عبر الملعب.

رؤية ممتازة عبر الملعب. الفئة 4: الأرخص، وتقع عادةً في الطوابق العليا.

تختلف الأسعار التقديرية حسب المرحلة على النحو التالي:

الفئة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدولة المضيفة) 60–620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك) 75–2,735 دولار دور الـ32 105–750 دور الـ16 170 دولار – 980 دولار

ستستضيف ملاعب كأس العالم 2026 في كندا هذه المباريات.

ستُقام المباريات في ملعبين شهيرين:

بي سي بليس (فانكوفر): سعة 54,000 متفرج.

سعة 54,000 متفرج. BMO Field (تورونتو): سعة 45,000 مشجع.

ماذا يمكن أن نتوقع من مباريات كأس العالم في كندا؟

على الرغم من أن هوكي الجليد هو الرياضة الأكثر شعبية في كندا، إلا أن كرة القدم ستحتل مركز الصدارة هذا الصيف. صعد المنتخب الكندي في تصنيفات الفيفا ومن المقرر أن يصل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهر "الكانوكس" أداءً واعداً، حيث وصلوا إلى نصف نهائي كأس أمريكا 2024 وحققوا انتصارات رفعت معنوياتهم على الولايات المتحدة.

ومع مشاركة مصر والسنغال وبنما ونيوزيلندا أيضًا على الأراضي الكندية، فإن المسرح مهيأ لمهرجان كروي لا يُنسى.