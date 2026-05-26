كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، وجداول مباريات تورونتو وفانكوفر، والمزيد

قد تشاهد بعضًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وهم يلعبون على الأراضي الكندية.

ينتظر مشجعو كرة القدم الكندية بفارغ الصبر يوم 12 يونيو، حيث سيستهل المنتخب الكندي، المعروف باسم «الكانوكس»، مشواره في كأس العالم 2026 في تورونتو. ويطمح البلد المضيف إلى كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة.

وستستضيف الملاعب الكندية أيضًا عدة مباريات أخرى بارزة في دور المجموعات، بما في ذلك مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في تورونتو، ونيوزيلندا ضد بلجيكا في فانكوفر، و"الفراعنة" المصريين في مواجهة نيوزيلندا.

متى ستقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

ستستضيف كندا 13 مباراة في كأس العالم 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في دور خروج المغلوب). فيما يلي الجدول الكامل للمباريات بالتوقيت المحلي:

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الجمعة 12 يونيوالمجموعة ب: كندا ضد البوسنة والهرسك (3 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
السبت 13 يونيوالمجموعة د: أستراليا ضد تركيا (9 مساءً)ملعب بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الأربعاء 17 يونيوالمجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الخميس 18 يونيوالمجموعة ب: كندا ضد قطر (3 مساءً)ملعب بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
السبت 20 يونيوالمجموعة E: ألمانيا ضد كوت ديفوار (4 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الأحد 21 يونيوالمجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء 23 يونيوالمجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الأربعاء 24 يونيوالمجموعة ب: سويسرا ضد كندا (12:00)ملعب بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الجمعة 26 يونيوالمجموعة الأولى: السنغال ضد العراق (15:00)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الجمعة 26 يونيوالمجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً)ملعب بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الخميس 2 يوليودور الـ32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الخميس 2 يوليودور الـ32: الفائز بالمجموعة ب ضد صاحب المركز الثالث من المجموعات هـ/و/ز/ط/ي (8 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء 7 يوليودور الـ16: لم يتم تحديد الفريق بعد ضد لم يتم تحديد الفريق بعد (1 ظهراً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم التذاكر في كندا إلى أربع فئات رئيسية:

  • الفئة 1: المقاعد الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية.
  • توفر الفئتان 2 و3 رؤية ممتازة عبر الملعب.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع عادةً في الطوابق العليا.

تختلف الأسعار التقديرية حسب المرحلة على النحو التالي:

الفئةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدولة المضيفة)60–620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك)75–2,735 دولار
دور الـ32105–750
دور الـ16170 دولار – 980 دولار

ستُقام المباريات في ملعبين شهيرين:

  • بي سي بليس (فانكوفر): سعة 54,000 متفرج.
  • BMO Field (تورونتو): سعة 45,000 مشجع.

ماذا يمكن أن نتوقع من مباريات كأس العالم في كندا؟

على الرغم من أن هوكي الجليد هو الرياضة الأكثر شعبية في كندا، إلا أن كرة القدم ستحتل مركز الصدارة هذا الصيف. صعد المنتخب الكندي في تصنيفات الفيفا ومن المقرر أن يصل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهر "الكانوكس" أداءً واعداً، حيث وصلوا إلى نصف نهائي كأس أمريكا 2024 وحققوا انتصارات رفعت معنوياتهم على الولايات المتحدة. 

ومع مشاركة مصر والسنغال وبنما ونيوزيلندا أيضًا على الأراضي الكندية، فإن المسرح مهيأ لمهرجان كروي لا يُنسى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت لعشاق كرة القدم عدة فرص للحصول على تذاكر مونديال 2026 عبر البوابة الرسمية للتذاكر على موقع "فيفا". ورغم انتهاء عدة مراحل بيع سابقة، مثل "قرعة مبيعات فيزا المسبقة" في سبتمبر، و"سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر، و"قرعة الاختيار العشوائي" بين ديسمبر ويناير، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة!

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في مراحل القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة للحصول على التذاكر عبر المسارات الرسمية هي مراقبة ما سيُطرح خلال "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة"، والتي تنطلق في شهر أبريل الحالي. لا تفوت الفرصة وكن مستعداً لاقتناص مقعدك في قلب الحدث!

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر التذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال البطولة. لن تكون هناك أي منافذ بيع تقليدية (خارجية)، وتظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشراء. لذا، ننصحك بتأمين تذكرتك عبر الإنترنت قبل فوات الأوان.

ستقام نسخة مونديال 2026 الاستثنائية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يوماً في قارة أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بتنظيم مشترك بين ثلاث دول. إليكم المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل.