كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، جدول مباريات تورونتو وفانكوفر، المدن والمزيد

ينتظر عشاق كرة القدم الكندية بفارغ الصبر يوم 12 يونيو، حيث يستهل المنتخب الكندي "الكانوكس" مشواره في مونديال 2026 من قلب مدينة تورونتو، في رحلة تاريخية يسعى خلالها أصحاب الأرض لكتابة سطر جديد في سجلات المونديال.
وإلى جانب استضافة مباريات كندا الثلاث في دور المجموعات، ستشهد الملاعب الكندية مواجهات نارية مرتقبة، أبرزها لقاء ألمانيا ضد كوت دي فوار في تورونتو، ومواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في فانكوفر، بالإضافة إلى حضور عربي مميز متمثل في مواجهة "الفراعنة" منتخب مصر ضد نيوزيلندا.
في كووورة، نستعرض لكم الدليل الشامل والحصري لتذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا، بما في ذلك الأسعار وكيفية اقتناص التذاكر قبل نفاذه..
متى تقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟
تستضيف كندا 13 مباراة في مونديال 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية). إليكم الجدول الكامل للمباريات بالوقت المحلي:
|التاريخ
|المباراة (الوقت المحلي)
|الملعب
|التذاكر
|الجمعة 12 يونيو
|المجموعة B: كندا ضد المتأهل من المسار A لليويفا (3 مساءً)
|BMO فيلد (تورونتو)
|السبت 13 يونيو
|المجموعة D: أستراليا ضد المتأهل من المسار C لليويفا (9 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|الأربعاء 17 يونيو
|المجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً)
|BMO فيلد (تورونتو)
|الخميس 18 يونيو
|المجموعة B: كندا ضد قطر (3 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|السبت 20 يونيو
|المجموعة E: ألمانيا ضد كوت دي فوار (4 مساءً)
|BMO فيلد (تورونتو)
|الأحد 21 يونيو
|المجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|الثلاثاء 23 يونيو
|المجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً)
|BMO فيلد (تورونتو)
|الأربعاء 24 يونيو
|المجموعة B: سويسرا ضد كندا (12 ظهراً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|الجمعة 26 يونيو
|المجموعة I: السنغال ضد الفائز من المسار 2 (3 مساءً)
|BMO فيلد (تورونتو)
|الجمعة 26 يونيو
|المجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|الخميس 2 يوليو
|دور الـ32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً)
|BMO فيلد (تورونتو)
|الخميس 2 يوليو
|دور الـ32: متصدر المجموعة B ضد ثالث المجموعة E/F/G/I/J (8 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
|الثلاثاء 7 يوليو
|دور الـ16: يحدد لاحقاً ضد يحدد لاحقاً (1 مساءً)
|بي سي بليس (فانكوفر)
كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في كندا
أتيحت لعشاق الكرة عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة "فيفا" الرسمية من خلال مراحل سابقة شملت القرعة المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي. ولكن، ماذا لو فاتتك هذه الفرص؟
مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة
إذا لم يحالفك الحظ في مراحل القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة عبر القنوات الرسمية هي "مبيعات اللحظة الأخيرة" التي تبدأ في شهر أبريل. ورغم أن الفيفا لم يعلن عن عدد التذاكر المتاحة، إلا أنه من المتوقع أن تنفد بسرعة البرق نظراً للإقبال الهائل.
الأسواق الثانوية (الحل الأمثل والآمن)
بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تذاكر لمباريات محددة أو فاتهم قطار الفيفا، تبرز منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub كخيار مثالي. توفر هذه المنصات مرونة أكبر في اختيار المقاعد والتواريخ، وتعد سوقاً نشطاً يضمن لك الحصول على تذكرتك حتى لو أُعلن عن نفاذها في المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب.
ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟
تنقسم التذاكر في كندا إلى 4 فئات رئيسية:
- الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتوجد في الطوابق السفلية للملعب.
- الفئة 2 و3: توفر زوايا رؤية ممتازة في مختلف أنحاء الملعب.
- الفئة 4: الأكثر اقتصادية، وتقع غالباً في الطوابق العلوية.
تتراوح الأسعار التقديرية حسب المرحلة كالتالي:
|المرحلة
|نطاق سعر التذكرة
|دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)
|60$ - 620$
|دور المجموعات (مباريات كندا، أمريكا، المكسيك)
|75$ - 2,735$
|دور الـ32
|105$ - 750$
|دور الـ16
|170$ - 980$
وعبر مواقع إعادة البيع مثل StubHub، يمكن للمشجعين العثور على تذاكر لمباريات كندا بأسعار تبدأ من حوالي 265 دولاراً فصاعداً.
ملاعب مونديال 2026 في كندا
ستقام المباريات في أيقونتين معماريتين في كندا:
- بي سي بليس (فانكوفر): السعة 54,000 مشجع.
- BMO فيلد (تورونتو): السعة 45,000 مشجع.
ماذا ننتظر من مباريات كندا في المونديال؟
رغم أن هوكي الجليد هو الرياضة الأولى في كندا، إلا أن البلاد ستتحول بالكامل إلى كرة القدم هذا الصيف. حقق المنتخب الكندي قفزة هائلة في تصنيف الفيفا، ويستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.
تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهر "الكانوكس" مستويات مبشرة للغاية، حيث وصلوا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 وحققوا انتصارات معنوية هامة على الولايات المتحدة. وبجانب كندا، ستكون منتخبات مثل مصر، السنغال، بنما، ونيوزيلندا حاضرة بقوة على الأراضي الكندية، مما يعد بكرنفال كروي لا يُنسى.