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Canada v Ukraine - International FriendlyGetty Images Sport
Book World Cup in Canada Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، آخر المباريات المتبقية، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
كندا

قد تشاهد بعضًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وهم يلعبون على الأراضي الكندية

يعيش مشجعو كرة القدم الكنديون حالياً صيفاً مثيراً، مع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على قدم وساق. 

بعد أن استهل المنتخب الكندي للرجال مشواره في تورونتو في 12 يونيو الماضي، نجح في كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم، حيث شق طريقه بنجاح خلال مرحلة المجموعات التاريخية.

وقد استضافت الملاعب الكندية بالفعل مباريات أسطورية في مرحلة المجموعات - بما في ذلك فوز ألمانيا 2-1 على كوت ديفوار في تورونتو، وفوز بلجيكا الساحق 5-1 على نيوزيلندا في فانكوفر. 

والآن، تتجه الأضواء بالكامل إلى الإثارة التي ستشهدها جولات خروج المغلوب على الأراضي الكندية.

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متى ستقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

تستضيف كندا 13 مباراة في كأس العالم 2026 (10 مباريات في مرحلة المجموعات و3 مباريات في مرحلة خروج المغلوب). لم يتبق سوى ثلاث مباريات يمكن حجز تذاكر لها:

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الخميس 2 يوليودور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا (7 مساءً)ملعب BMO (تورونتو)احجز الآن
الخميس 2 يوليودور الـ32: سويسرا ضد الجزائر (8 مساءً)ملعب بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء 7 يوليودور الـ16: سويسرا/الجزائر ضد كولومبيا/غانا (1 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن

جدول مباريات كندا في كأس العالم 2026 والنتائج ومسارها نحو النهائي

التاريخ / المرحلةالمباراة والنتيجة (وقت البدء المحلي)المكانالحالة / التذاكر
الجمعة، 12 يونيو (المجموعة ب)كندا ضد البوسنة والهرسكملعب تورونتو (BMO Field)1-1
الخميس، 18 يونيو (المجموعة ب)كندا ضد قطر (3 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)6-0
الأربعاء، 24 يونيو (المجموعة ب)سويسرا ضد كندا (12 ظهراً)بي سي بليس (فانكوفر)2-1
الأحد، 28 يونيو (دور الـ32)جنوب أفريقيا ضد كندا (12 ظهراً)ملعب لوس أنجلوس0-1
السبت، 4 يوليو (دور الـ16)كندا ضد المغرب (12 ظهراً)ملعب هيوستن (تكساس)احجز الآن

الطريق المحتمل لكندا إلى النهائي

إذا تمكنت "الريدز" من تخطي العقبات المقبلة، فسيكون مسارها المحتمل نحو المجد الكروي كما يلي:

  • ربع النهائي (الخميس، 9 يوليو): كندا ضد الفائز في المباراة رقم 89 (ألمانيا، باراغواي، فرنسا، أو السويد)
  • نصف النهائي (الثلاثاء، 14 يوليو): كندا ضد الفائز في مسار المجموعة (من بين المنافسين المحتملين البارزين: الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، البرتغال، إسبانيا، أو كرواتيا)
  • نهائي كأس العالم (الأحد 19 يوليو): ملعب ميتلايف (نيوجيرسي)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم التذاكر في كندا إلى أربع فئات رئيسية:

  • الفئة 1: المقاعد الأغلى ثمناً، وتقع في الطوابق السفلية.
  • توفر الفئتان 2 و3 رؤية ممتازة في جميع أنحاء الملعب.
  • الفئة 4: الأرخص ثمناً، وتقع عادةً في الطوابق العليا.

تختلف الأسعار التقديرية حسب الملعب على النحو التالي:

الفئةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدولة المضيفة)60–620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك)75–2,735 دولار
دور الـ32105–750 دولار
دور الـ16170 دولار – 980 دولار

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ستستضيف ملاعب كأس العالم 2026 في كندا هذه المباريات.

ستُقام المباريات في ملعبين شهيرين هما:

  • بي سي بليس (فانكوفر): سعة 54,000 متفرج.
  • ملعب BMO (تورونتو): سعة 45,000 مشجع.

ما الذي يمكن أن نتوقعه من مباريات كأس العالم في كندا؟

على الرغم من أن هوكي الجليد هو الرياضة الأكثر شعبية في كندا، إلا أن كرة القدم ستحتل مركز الصدارة هذا الصيف. فقد صعد المنتخب الكندي في تصنيفات الفيفا، ومن المتوقع أن يصل إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين لأول مرة في تاريخه.

تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهر «الكانوكس» أداءً واعداً، حيث وصلوا إلى نصف نهائي كأس أمريكا 2024 وحققوا انتصارات رفعت معنويات الفريق على حساب الولايات المتحدة. 

ومع مشاركة كل من مصر والسنغال وبنما ونيوزيلندا على الأراضي الكندية، فإن الأجواء مهيأة لمهرجان كروي لا يُنسى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت لعشاق كرة القدم عدة فرص للحصول على تذاكر مونديال 2026 عبر البوابة الرسمية للتذاكر على موقع "فيفا". ورغم انتهاء عدة مراحل بيع سابقة، مثل "قرعة مبيعات فيزا المسبقة" في سبتمبر، و"سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر، و"قرعة الاختيار العشوائي" بين ديسمبر ويناير، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة!

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في مراحل القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة للحصول على التذاكر عبر المسارات الرسمية هي مراقبة ما سيُطرح خلال "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة"، والتي تنطلق في شهر أبريل الحالي. لا تفوت الفرصة وكن مستعداً لاقتناص مقعدك في قلب الحدث!

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر التذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال البطولة. لن تكون هناك أي منافذ بيع تقليدية (خارجية)، وتظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشراء. لذا، ننصحك بتأمين تذكرتك عبر الإنترنت قبل فوات الأوان.

ستقام نسخة مونديال 2026 الاستثنائية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يوماً في قارة أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بتنظيم مشترك بين ثلاث دول. إليكم المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل.