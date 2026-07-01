على مدار دور المجموعات والأدوار الإقصائية الأولى، قدّم استاد تورونتو (BMO Field) واستاد فانكوفر (BC Place) أجواءً لا تُنسى، لكن المحطة الكندية من هذه البطولة الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا قد انتهت رسميًا.

يساعد التعرّف على المواعيد النهائية للتقديم على التذاكر ومخططات الملاعب في تورونتو وفانكوفر الجماهير على التخطيط لرحلة يوم مباراة كندية لا تُنسى. ويمكن للجماهير التي تتابع عن بُعد أيضًا تعزيز تجربتها في البطولة من خلال فتح ملف جديد للألعاب الرياضية مع أرصدة إضافية من المنصة. احرص على استخدام كود Melbet الترويجي الموثق أثناء التسجيل للحصول على مكافأة الترحيب.

متى ستقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

استضافت كندا 13 مباراة في كأس العالم 2026 (10 في دور المجموعات و3 في الأدوار الإقصائية).

لم تعد هناك أي مباريات متبقية لكأس العالم في كندا.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المقبلة

جدول كندا في كأس العالم 2026

التاريخ / المرحلة المباراة والنتيجة (وقت الانطلاق المحلي) الملعب الحالة / التذاكر الجمعة، 12 يونيو (المجموعة الثانية) كندا ضد البوسنة والهرسك استاد تورونتو (BMO Field) 1-1 الخميس، 18 يونيو (المجموعة الثانية) كندا ضد قطر (3 مساءً) BC Place (فانكوفر) 6-0 الأربعاء، 24 يونيو (المجموعة الثانية) سويسرا ضد كندا (12 ظهرًا) BC Place (فانكوفر) 2-1 الأحد، 28 يونيو (دور الـ32) جنوب أفريقيا ضد كندا (12 ظهرًا) استاد لوس أنجلوس 0-1 السبت، 4 يوليو (دور الـ16) كندا ضد المغرب (12 ظهرًا) استاد هيوستن (تكساس) 0-3

الطريق المحتمل لكندا إلى النهائي

إذا نجح Les Rouges في تجاوز العقبات المقبلة، فإن مساره المحتمل نحو المجد الكروي سيكون على النحو التالي: ربع النهائي (الخميس، 9 يوليو): كندا ضد الفائز من المباراة 89 (ألمانيا أو باراجواي أو فرنسا أو السويد)

كندا ضد الفائز من المباراة 89 (ألمانيا أو باراجواي أو فرنسا أو السويد) نصف النهائي (الثلاثاء، 14 يوليو): كندا ضد الفائز من مسار القرعة (من بين المنافسين المحتملين البارزين الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا أو البرتغال أو إسبانيا أو كرواتيا)

كندا ضد الفائز من مسار القرعة (من بين المنافسين المحتملين البارزين الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا أو البرتغال أو إسبانيا أو كرواتيا) نهائي كأس العالم (الأحد، 19 يوليو): استاد ميتلايف (نيوجيرسي)

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا القرعات الكبرى الرسمية لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد السحب.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، بات التوافر الأساسي الآن عند أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

تُطرح حاليًا مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة ، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA. كما أن المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر FIFA مفتوحة أيضًا. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوحة أيضًا. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. وبدلاً من ذلك، قد تلجأ الجماهير إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكّر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

ما أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم التذاكر في كندا إلى أربع فئات رئيسية:

الفئة 1: المقاعد الأعلى سعرًا، وتقع في المستويات السفلية.

المقاعد الأعلى سعرًا، وتقع في المستويات السفلية. الفئتان 2 و3 توفران خطوط رؤية ممتازة عبر الملعب.

توفران خطوط رؤية ممتازة عبر الملعب. الفئة 4: الأكثر اقتصادية، وتقع عادة في المستويات العلوية.

وتختلف الأسعار التقديرية بحسب المرحلة على النحو التالي:

الفئة نطاق سعر التذكرة دور المجموعات (باستثناء الدولة المضيفة) $60–$620 دور المجموعات (مباريات كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك) $75–$2,735 دور الـ32 $105–$750 دور الـ16 $170–$980

ستستضيف ملاعب كندا في كأس العالم 2026 هذه المباريات.

ستُقام المباريات على ملعبين بارزين: