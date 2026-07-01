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Canada v Ukraine - International FriendlyGetty Images Sport
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كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات الملاعب، المباريات المتبقية الأخيرة والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
كندا

قد تتمكن من مشاهدة بعض من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم أثناء اللعب على الأراضي الكندية

على مدار دور المجموعات والأدوار الإقصائية الأولى، قدّم استاد تورونتو (BMO Field) واستاد فانكوفر (BC Place) أجواءً لا تُنسى، لكن المحطة الكندية من هذه البطولة الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا قد انتهت رسميًا.

يساعد التعرّف على المواعيد النهائية للتقديم على التذاكر ومخططات الملاعب في تورونتو وفانكوفر الجماهير على التخطيط لرحلة يوم مباراة كندية لا تُنسى. ويمكن للجماهير التي تتابع عن بُعد أيضًا تعزيز تجربتها في البطولة من خلال فتح ملف جديد للألعاب الرياضية مع أرصدة إضافية من المنصة. احرص على استخدام كود Melbet الترويجي الموثق أثناء التسجيل للحصول على مكافأة الترحيب.

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متى ستقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

استضافت كندا 13 مباراة في كأس العالم 2026 (10 في دور المجموعات و3 في الأدوار الإقصائية). 

لم تعد هناك أي مباريات متبقية لكأس العالم في كندا.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المقبلة

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالموقعالتذاكر
14 يوليو، 7 مساءً بتوقيت CDTنصف النهائي 1: فرنسا ضد إسبانيااستاد دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةاشترِ التذاكر
15 يوليو، 8 مساءً بتوقيت EDTنصف النهائي 2: إنجلترا ضد الأرجنتيناستاد أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةاشترِ التذاكر
18 يوليو، 3 مساءً بتوقيت EDTمباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا/إسبانيا ضد إنجلترا/الأرجنتيناستاد ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةاشترِ التذاكر
19 يوليو، 3 مساءً بتوقيت EDTنهائي كأس العالم: فرنسا/إسبانيا ضد إنجلترا/الأرجنتيناستاد نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةاشترِ التذاكر

جدول كندا في كأس العالم 2026

التاريخ / المرحلةالمباراة والنتيجة (وقت الانطلاق المحلي)الملعبالحالة / التذاكر
الجمعة، 12 يونيو (المجموعة الثانية)كندا ضد البوسنة والهرسكاستاد تورونتو (BMO Field)1-1
الخميس، 18 يونيو (المجموعة الثانية)كندا ضد قطر (3 مساءً)BC Place (فانكوفر)6-0
الأربعاء، 24 يونيو (المجموعة الثانية)سويسرا ضد كندا (12 ظهرًا)BC Place (فانكوفر)2-1
الأحد، 28 يونيو (دور الـ32)جنوب أفريقيا ضد كندا (12 ظهرًا)استاد لوس أنجلوس0-1
السبت، 4 يوليو (دور الـ16)كندا ضد المغرب (12 ظهرًا)استاد هيوستن (تكساس)0-3

الطريق المحتمل لكندا إلى النهائي

إذا نجح Les Rouges في تجاوز العقبات المقبلة، فإن مساره المحتمل نحو المجد الكروي سيكون على النحو التالي:

  • ربع النهائي (الخميس، 9 يوليو): كندا ضد الفائز من المباراة 89 (ألمانيا أو باراجواي أو فرنسا أو السويد)
  • نصف النهائي (الثلاثاء، 14 يوليو): كندا ضد الفائز من مسار القرعة (من بين المنافسين المحتملين البارزين الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا أو البرتغال أو إسبانيا أو كرواتيا)
  • نهائي كأس العالم (الأحد، 19 يوليو): استاد ميتلايف (نيوجيرسي)

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا القرعات الكبرى الرسمية لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد السحب.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، بات التوافر الأساسي الآن عند أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

  • تُطرح حاليًا مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس المراحل السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.
  • كما أن المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر FIFA مفتوحة أيضًا. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • وبدلاً من ذلك، قد تلجأ الجماهير إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكّر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

ما أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم التذاكر في كندا إلى أربع فئات رئيسية:

  • الفئة 1: المقاعد الأعلى سعرًا، وتقع في المستويات السفلية.
  • الفئتان 2 و3 توفران خطوط رؤية ممتازة عبر الملعب.
  • الفئة 4: الأكثر اقتصادية، وتقع عادة في المستويات العلوية.

وتختلف الأسعار التقديرية بحسب المرحلة على النحو التالي:

الفئةنطاق سعر التذكرة
دور المجموعات (باستثناء الدولة المضيفة)$60–$620
دور المجموعات (مباريات كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك)$75–$2,735
دور الـ32$105–$750
دور الـ16$170–$980

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ستستضيف ملاعب كندا في كأس العالم 2026 هذه المباريات.

ستُقام المباريات على ملعبين بارزين:

  • BC Place (فانكوفر): السعة 54,000.
  • BMO Field (تورونتو): السعة 45,000 مشجع.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت لعشاق كرة القدم عدة فرص للحصول على تذاكر مونديال 2026 عبر البوابة الرسمية للتذاكر على موقع "فيفا". ورغم انتهاء عدة مراحل بيع سابقة، مثل "قرعة مبيعات فيزا المسبقة" في سبتمبر، و"سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر، و"قرعة الاختيار العشوائي" بين ديسمبر ويناير، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة!

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في مراحل القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة للحصول على التذاكر عبر المسارات الرسمية هي مراقبة ما سيُطرح خلال "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة"، والتي تنطلق في شهر أبريل الحالي. لا تفوت الفرصة وكن مستعداً لاقتناص مقعدك في قلب الحدث!

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر التذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال البطولة. لن تكون هناك أي منافذ بيع تقليدية (خارجية)، وتظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشراء. لذا، ننصحك بتأمين تذكرتك عبر الإنترنت قبل فوات الأوان.

ستقام نسخة مونديال 2026 الاستثنائية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يوماً في قارة أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بتنظيم مشترك بين ثلاث دول. إليكم المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل.

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