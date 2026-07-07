كيفية الحصول على تذاكر مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: فرنسا ضد المغرب، وإسبانيا ضد بلجيكا، والنرويج ضد إنجلترا، والمباريات المحتملة، والمزيد

بلغت الإثارة في كأس العالم 2026 ذروتها.

مع تجاوز دور الـ16 منتصف طريقه، انقلبت خريطة البطولة رأساً على عقب، مما أدى إلى سلسلة من المواجهات المثيرة التي ستبقي المشاهدين على حافة مقاعدهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

مع خروج الدول الثلاث المضيفة جميعها، وخروج البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، بطريقة مفاجئة، تغير سياق مباريات ربع النهائي بشكل جذري - فقد تم تأكيد مواجهات فرنسا والمغرب، والنرويج وإنجلترا، وإسبانيا وبلجيكا بالفعل.

تم تحديد ثلاثة أرباع الفرق المشاركة بالضبط، مما يوفر قصصًا مثيرة للغاية بين الفرق الكبرى، في حين ستكون المنافسة على المقاعد المتبقية شرسة.

من تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر الجمعة، 10 يوليو إسبانيا ضد بلجيكا ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر السبت، 11 يوليو النرويج ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر السبت، 11 يوليو الأرجنتين/مصر ضد سويسرا/كولومبيا ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026؟

ستتقلب الأسعار خلال مراحل طرح التذاكر وبيعها المختلفة، لكن أسعار مقاعد مباريات ربع النهائي الأربع تراوحت في الأصل بين 275 و1690 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكان السعر الاسمي متوسط سعر إعادة البيع التذاكر ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 410 دولار - 1690 دولار 4,760 دولار - 11,500 دولار التذاكر ملعب هارد روك (ميامي) 295 دولار - 1690 دولار 1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثر التذاكر ملعب جيليت (بوسطن) 275 دولار - 1125 دولار 950 دولار - 4,500 دولار التذاكر ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 275 دولارًا - 1125 دولارًا 3,900 دولار - 10,000 دولار التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

شهدت كأس العالم 2022 في قطر بعض المباريات التي لا تُنسى في دور ربع النهائي. فقد خرجت الفرق المرشحة للفوز باللقب، البرازيل والبرتغال، بشكل مفاجئ على يد كرواتيا والمغرب على التوالي.

تأهلت فرنسا بعد صراع ضخم مع إنجلترا، وفي «معركة لوسيل» الشهيرة، التي شهدت إصدار 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة - وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم - احتاجت الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للتغلب على المنتخب الهولندي العنيد والمصمم.

وقد قدمت بطولة 2026 بالفعل قدرًا لا يُصدق من الإثارة، مما أدى إلى قلب التوقعات رأسًا على عقب.

وتم إقصاء البرازيل، العملاق المرشح للفوز، في هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 في دور الـ16 أمام النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، مما أدى إلى مواجهة عملاقة في ربع النهائي بين النرويجيين وإنجلترا (التي تجاوزت بصعوبة المضيف المشارك المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكية على ملعب أزتيكا).

في الوقت نفسه، تأهل كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بأمان إلى دور الثمانية، مما يهيئ لمباراة إعادة منتظرة للغاية في نصف نهائي قطر 2022 ضد المنتخب المغربي الخطير.

وعلى غرار البلدين المضيفين الآخرين، كندا والمكسيك، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا من دور الـ16، بعد أن حققت بلجيكا فوزًا سهلًا بنتيجة 4-1 على رجال بوكيتينو في سياتل. وسيواجه «الشياطين الحمر» الآن إسبانيا، التي انتصرت في الديربي الأيبيري أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

بعد ثلاثين عاماً من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة التي حطمت الأرقام القياسية، تثبت نسخة 2026 الموسعة أنها أكبر بطولة كأس العالم وأكثرها صخباً وتقلبًا في تاريخ كرة القدم.

ما هي ملاعب ربع نهائي كأس العالم 2026؟