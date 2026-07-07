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Book World Cup 2026 quarter-final tickets

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كيفية الحصول على تذاكر مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: فرنسا ضد المغرب، وإسبانيا ضد بلجيكا، والنرويج ضد إنجلترا، والمباريات المحتملة، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
النرويج
إنجلترا
المغرب
فرنسا

كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على تذاكر مباريات ربع النهائي المثيرة — حيث تم تأكيد ثلاث مباريات حتى الآن

بلغت الإثارة في كأس العالم 2026 ذروتها. 

مع تجاوز دور الـ16 منتصف طريقه، انقلبت خريطة البطولة رأساً على عقب، مما أدى إلى سلسلة من المواجهات المثيرة التي ستبقي المشاهدين على حافة مقاعدهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

مع خروج الدول الثلاث المضيفة جميعها، وخروج البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، بطريقة مفاجئة، تغير سياق مباريات ربع النهائي بشكل جذري - فقد تم تأكيد مواجهات فرنسا والمغرب، والنرويج وإنجلترا، وإسبانيا وبلجيكا بالفعل. 

تم تحديد ثلاثة أرباع الفرق المشاركة بالضبط، مما يوفر قصصًا مثيرة للغاية بين الفرق الكبرى، في حين ستكون المنافسة على المقاعد المتبقية شرسة.

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من تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
الخميس، 9 يوليوفرنسا ضد المغربملعب جيليت (بوسطن)التذاكر
الجمعة، 10 يوليوإسبانيا ضد بلجيكاملعب سوفي (لوس أنجلوس)التذاكر
السبت، 11 يوليوالنرويج ضد إنجلتراملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
السبت، 11 يوليوالأرجنتين/مصر ضد سويسرا/كولومبياملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026؟

ستتقلب الأسعار خلال مراحل طرح التذاكر وبيعها المختلفة، لكن أسعار مقاعد مباريات ربع النهائي الأربع تراوحت في الأصل بين 275 و1690 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكانالسعر الاسميمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
ملعب SoFi (لوس أنجلوس)410 دولار - 1690 دولار4,760 دولار - 11,500 دولارالتذاكر
ملعب هارد روك (ميامي)295 دولار - 1690 دولار1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثرالتذاكر
ملعب جيليت (بوسطن)275 دولار - 1125 دولار950 دولار - 4,500 دولارالتذاكر
ملعب أروهيد (كانساس سيتي)275 دولارًا - 1125 دولارًا3,900 دولار - 10,000 دولارالتذاكر

ما الذي يمكن توقعه من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

شهدت كأس العالم 2022 في قطر بعض المباريات التي لا تُنسى في دور ربع النهائي. فقد خرجت الفرق المرشحة للفوز باللقب، البرازيل والبرتغال، بشكل مفاجئ على يد كرواتيا والمغرب على التوالي.

تأهلت فرنسا بعد صراع ضخم مع إنجلترا، وفي «معركة لوسيل» الشهيرة، التي شهدت إصدار 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة - وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم - احتاجت الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للتغلب على المنتخب الهولندي العنيد والمصمم.

وقد قدمت بطولة 2026 بالفعل قدرًا لا يُصدق من الإثارة، مما أدى إلى قلب التوقعات رأسًا على عقب. 

وتم إقصاء البرازيل، العملاق المرشح للفوز، في هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 في دور الـ16 أمام النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، مما أدى إلى مواجهة عملاقة في ربع النهائي بين النرويجيين وإنجلترا (التي تجاوزت بصعوبة المضيف المشارك المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكية على ملعب أزتيكا).  

في الوقت نفسه، تأهل كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بأمان إلى دور الثمانية، مما يهيئ لمباراة إعادة منتظرة للغاية في نصف نهائي قطر 2022 ضد المنتخب المغربي الخطير.

وعلى غرار البلدين المضيفين الآخرين، كندا والمكسيك، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا من دور الـ16، بعد أن حققت بلجيكا فوزًا سهلًا بنتيجة 4-1 على رجال بوكيتينو في سياتل. وسيواجه «الشياطين الحمر» الآن إسبانيا، التي انتصرت في الديربي الأيبيري أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

بعد ثلاثين عاماً من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة التي حطمت الأرقام القياسية، تثبت نسخة 2026 الموسعة أنها أكبر بطولة كأس العالم وأكثرها صخباً وتقلبًا في تاريخ كرة القدم.

ما هي ملاعب ربع نهائي كأس العالم 2026؟

الملعب (المدينة)السعة
ملعب جيليت (بوسطن)63,815 
ملعب أروهيد (كانساس سيتي)67,513
ملعب سوفي (لوس أنجلوس)69,650
ملعب هارد روك، ميامي64,091

تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026احجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتاح للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى الصيف المقبل. وتختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وتسجيل حساب جديد. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/التبادل هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذه المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية (مثل StubHub).

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال البطولة. لن يكون هناك بيع تذاكر عبر المكاتب أو النوافذ المباشرة؛ حيث تظل بوابة FIFA.com/tickets هي القناة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

ستقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) يوم الجمعة، 5 ديسمبر، في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

نظام القرعة:

سيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة إلى أربعة أوعية (Pots)، يضم كل منها 12 فريقاً.

يضم الوعاء الأول الدول الثلاث المستضيفة، بالإضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف FIFA العالمي (باستثناء المضيفين).

تضم الأوعية 2 و3 و4 بقية المنتخبات وفقاً لتصنيفها العالمي.

سيتم تشكيل المجموعات الـ 12 عشوائياً باختيار فريق واحد من كل وعاء.

القيد الجغرافي: لا يمكن وضع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء فرق الاتحاد الأوروبي (UEFA)، حيث يمكن تواجد فريقين كحد أقصى في نفس المجموعة.

توزيع المضيفين:

تم تخصيص المجموعات للدول الثلاث المستضيفة مسبقاً لأغراض الجدولة:

المكسيك: وُضعت في المجموعة (A) وستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو.

كندا والولايات المتحدة: وُضعتا في المجموعتين (B) و(D) على التوالي، وستخوضان المباراتين الثالثة والرابعة من البطولة في 12 يونيو.

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