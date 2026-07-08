بلغت الإثارة في كأس العالم 2026 ذروتها.

ونحن الآن على أهبة الاستعداد لسلسلة من المواجهات المثيرة التي ستبقي المشاهدين على حافة مقاعدهم في أنحاء أمريكا الشمالية في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

مع خروج الدول الثلاث المضيفة جميعها، ورحيل البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، بطريقة مفاجئة، تغيرت معالم ربع النهائي بشكل جذري - حيث سنستمتع بمباريات فرنسا ضد المغرب، وإسبانيا ضد بلجيكا، والنرويج ضد إنجلترا، والأرجنتين ضد سويسرا.

ستكون المباريات الأربع القادمة ضخمة، ويمكنك أن تكون جالسًا في الملاعب لتشاهد كيف تتكشف الأحداث وترى من سيحجز مكانه في نصف النهائي. دع GOAL يزودك بجميع أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، وكيفية حجز تذاكر ربع النهائي، وأسعارها، والمزيد.

من تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر الجمعة، 10 يوليو إسبانيا ضد بلجيكا (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر السبت، 11 يوليو النرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر السبت، 11 يوليو الأرجنتين ضد سويسرا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026؟

ستتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، لكن أسعار مقاعد مباريات ربع النهائي الأربع تراوحت في الأصل بين 275 و1690 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكان السعر الاسمي متوسط سعر إعادة البيع التذاكر ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 410 دولار - 1690 دولار 4,760 دولار - 11,500 دولار التذاكر ملعب هارد روك (ميامي) 295 دولار - 1690 دولار 1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثر التذاكر ملعب جيليت (بوسطن) 275 دولار - 1125 دولار 950 دولار - 4,500 دولار التذاكر ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 275 دولارًا - 1125 دولارًا 3,900 دولار - 10,000 دولار التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

شهدت كأس العالم 2022 في قطر بعض المباريات التي لا تُنسى في دور ربع النهائي. فقد خرجت الفرق المرشحة للفوز، البرازيل والبرتغال، بشكل مفاجئ على يد كرواتيا والمغرب على التوالي.

تأهلت فرنسا بعد صراع ضخم مع إنجلترا، وفي «معركة لوسيل» الشهيرة، التي شهدت إصدار 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة - وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم - احتاجت الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للتغلب على المنتخب الهولندي العنيد والمصمم.

وقد قدمت بطولة 2026 بالفعل قدرًا لا يُصدق من الإثارة، مما أدى إلى قلب التوقعات رأسًا على عقب.

وتم إقصاء البرازيل، العملاق المرشح للفوز، في هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 في دور الـ16 أمام النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، مما أدى إلى مواجهة عملاقة في ربع النهائي بين النرويجيين وإنجلترا (التي تجاوزت بصعوبة المضيف المشارك المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكية على ملعب أزتيكا).

في غضون ذلك، تأهلت فرنسا بقيادة كيليان مبابي بأمان إلى دور الثمانية، مما يهيئ لمباراة إعادة منتظرة للغاية في نصف نهائي قطر 2022 ضد منتخب المغرب الخطير.

وعلى غرار البلدين المضيفين الآخرين، كندا والمكسيك، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا من دور الـ16، بعد أن حققت بلجيكا فوزًا سهلًا بنتيجة 4-1 على رجال بوكيتينو في سياتل. وسيواجه «الشياطين الحمر» الآن إسبانيا، التي انتصرت في ديربي شبه الجزيرة الأيبيرية على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

وفي الجزء السفلي من القرعة، حققت الأرجنتين واحدة من أعظم العودة في تاريخ كأس العالم بفوزها على مصر 3-2. وستلتقي الآن مع سويسرا، التي تغلبت على كولومبيا في ركلات الترجيح الدرامية، من أجل حجز مكان في نصف النهائي.

بعد ثلاثين عاماً من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة التي حطمت الأرقام القياسية، تثبت نسخة 2026 الموسعة أنها أكبر كأس عالم وأكثرها صخباً وتقلبًا في تاريخ كرة القدم.

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

تصدّر ليونيل ميسي ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بفارق واضح، بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة ضد مصر. والمثير للدهشة أنه سجل الآن في تسع مباريات متتالية في كأس العالم، وهي سلسلة بدأت في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر.

اللاعب (المنتخب) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 7 ضد المغرب - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - التذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 4 ضد المغرب - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد بلجيكا - تذاكر



يتصدر ليونيل ميسي أيضًا قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، بعد أن سجل 21 هدفًا في ست نسخ مختلفة (2006-2026).

ما هي ملاعب ربع نهائي كأس العالم 2026؟