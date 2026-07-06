كيفية الحصول على تذاكر مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: إنجلترا ضد النرويج، وفرنسا ضد المغرب، والمباريات المحتملة، والملاعب، والمزيد

بلغت الإثارة في كأس العالم 2026 ذروتها.

مع تجاوز دور الـ16 منتصف طريقه، انقلبت خريطة البطولة رأساً على عقب، مما أدى إلى ظهور سلسلة من المواجهات المثيرة التي ستبقي المشاهدين على حافة مقاعدهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

مع خروج اثنين من الدول المضيفة رسميًا، ورحيل بطل العالم خمس مرات بطريقة مفاجئة، تغير سياق مباريات ربع النهائي بشكل جذري - فقد تم تأكيد مباراتي فرنسا ضد المغرب والنرويج ضد إنجلترا بالفعل.

تم تحديد نصف الفرق المشاركة في ربع النهائي بالضبط، مما يوفر قصصًا مثيرة للغاية بين الفرق الكبرى، بينما تشهد المنافسة على المقاعد المتبقية صراعًا شرسًا.

من تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر الجمعة، 10 يوليو البرتغال/إسبانيا ضد الولايات المتحدة/بلجيكا ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر السبت، 11 يوليو النرويج ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر السبت، 11 يوليو الأرجنتين/مصر ضد سويسرا/كولومبيا ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026؟

ستتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، لكن أسعار مقاعد مباريات ربع النهائي الأربع تراوحت في الأصل بين 275 و1690 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكان السعر الاسمي متوسط سعر إعادة البيع التذاكر ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 410 دولار - 1690 دولار 4,760 دولار - 11,500 دولار التذاكر ملعب هارد روك (ميامي) 295 دولار - 1690 دولار 1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثر التذاكر ملعب جيليت (بوسطن) 275 دولار - 1125 دولار 950 دولار - 4,500 دولار التذاكر ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 275 دولارًا - 1125 دولارًا 3,900 دولار - 10,000 دولار التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

شهدت مباريات ربع النهائي في كأس العالم 2022 في قطر بعض المواجهات التي لا تُنسى. فقد خرجت الفرق المرشحة للفوز، البرازيل والبرتغال، من البطولة بطريقة مذهلة على يد كرواتيا والمغرب على التوالي.

تأهلت فرنسا بعد صراع ضخم مع إنجلترا، وفي «معركة لوسيل» الشهيرة، التي شهدت إصدار 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة - وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم - احتاجت الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للتغلب على المنتخب الهولندي العنيد والمصمم.

وقد قدمت بطولة 2026 بالفعل قدرًا لا يُصدق من الإثارة، حيث قلبت جدول البطولة رأسًا على عقب.

وقد خرجت البرازيل، العملاق المرشح للفوز، بالفعل من البطولة بعد هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-0 في دور الـ16 أمام النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، مما أدى إلى إقامة مواجهة عملاقة في ربع النهائي بين النرويجيين وإنجلترا (التي تجاوزت بصعوبة البلد المضيف المشارك المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكية على ملعب أزتيكا).

في غضون ذلك، تأهل كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بأمان ليخوضا مباراة إعادة منتظرة للغاية في نصف نهائي قطر 2022 ضد المنتخب المغربي الخطير الذي تغلب بفارق كبير على كندا، أحد البلدين المضيفين، بنتيجة 3-0.

وبعد خروج كندا والمكسيك، تتجه الأنظار إلى المباريات المتبقية في دور الـ16 لتحديد بقية الفرق الثمانية التي ستشكل الدور ربع النهائي المليء بالنجوم.

بعد ثلاثين عامًا من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة التي حطمت الأرقام القياسية، تثبت نسخة 2026 الموسعة أنها أكبر كأس عالم وأكثرها صخبًا وتقلبًا في تاريخ كرة القدم.

ما هي ملاعب ربع نهائي كأس العالم 2026؟