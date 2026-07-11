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Book World Cup 2026 quarterfinal tickets

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كيفية الحصول على تذاكر مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026: النرويج ضد إنجلترا، والأرجنتين ضد سويسرا، فمن سيشارك فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي؟

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إنجلترا
فرنسا
إسبانيا
الأرجنتين
سويسرا

كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على تذاكر مباريات ربع نهائي كأس العالم المثيرة

بلغت الإثارة في كأس العالم لكرة القدم 2026 ذروتها. 

وتستمر اليوم سلسلة المواجهات المثيرة التي تحبس الأنفاس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وبعد خروج الدول الثلاث المضيفة جميعها، وإقصاء البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، بطريقة مفاجئة خلال مرحلة دور الـ16، تغيرت معالم الدور ربع النهائي بشكل جذري.

وبعد فوز فرنسا على المغرب وإقصاء إسبانيا لبلجيكا، لم يتبق سوى مباراتين في ربع النهائي: النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا.

دع موقع GOAL يزودك بجميع أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، وكيفية حجز تذاكر ربع النهائي، وأسعارها، والمزيد.

تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026احجز الآن

من تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الخميس، 9 يوليوفرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (بوسطن)فازت فرنسا 2-0
الجمعة، 10 يوليوإسبانيا ضد بلجيكا (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب سوفي (لوس أنجلوس)فازت إسبانيا 2-1
السبت، 11 يوليوالنرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
السبت، 11 يوليوالأرجنتين ضد سويسرا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026احجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026؟

ستتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، لكن أسعار المقاعد المتبقية في مباريات ربع النهائي تراوحت في الأصل بين 275 و1690 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكانالسعر الاسميمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
ملعب هارد روك (ميامي)295 دولارًا - 1690 دولارًا1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثرالتذاكر
ملعب أروهيد (كانساس سيتي)275 دولار - 1125 دولار3,900 دولار - 10,000 دولارالتذاكر

ما الذي يمكن توقعه من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

شهدت كأس العالم 2022 في قطر بعض المباريات التي لا تُنسى في دور ربع النهائي. فقد خرجت الفرق المرشحة للفوز، البرازيل والبرتغال، بشكل مفاجئ على يد كرواتيا والمغرب على التوالي.

تأهلت فرنسا بعد صراع ضخم مع إنجلترا، وفي «معركة لوسيل» الشهيرة، التي سُجل فيها رقم قياسي في كأس العالم بـ 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، احتاجت الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للتغلب على المنتخب الهولندي العنيد والمصمم.

وقد قدمت بطولة 2026 بالفعل قدرًا لا يُصدق من الإثارة، مما أدى إلى قلب التوقعات رأسًا على عقب. حجزت فرنسا وإسبانيا مقعديهما في نصف النهائي بالفعل، لكن من سينضم إليهما؟

وقد أُقصيت البرازيل، التي كانت تُعتبر من العمالقة المرشحة للفوز، في هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 في دور الـ16 أمام النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، مما أدى إلى مواجهة عملاقة في ربع النهائي بين النرويجيين وإنجلترا (التي تجاوزت بصعوبة البلد المضيف المشارك المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكية على ملعب أزتيكا).  وفي النصف السفلي من القرعة أيضًا، حققت الأرجنتين واحدة من أعظم العودة في تاريخ كأس العالم بفوزها على مصر 3-2. وستواجه الآن سويسرا، التي تغلبت على كولومبيا في ركلات الترجيح الدرامية.

بعد ثلاثين عاماً من كسر الأرقام القياسية في بطولة الولايات المتحدة 1994، تثبت نسخة 2026 الموسعة أنها أكبر بطولة كأس العالم وأكثرها صخباً وتقلبًا في تاريخ كرة القدم.

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 جنباً إلى جنب مع ليونيل ميسي. 

اللاعب (الفريق)عدد الأهدافالمباراة التالية - التذاكر
كيليان مبابي (فرنسا)8ضد إسبانيا - تذاكر
ليونيل ميسي (الأرجنتين)8ضد سويسرا - تذاكر
إرلينغ هالاند (النرويج)7ضد إنجلترا - تذاكر
هاري كين (إنجلترا)6ضد النرويج - تذاكر
أوسمان ديمبيلي (فرنسا)5ضد إسبانيا - تذاكر
فينيسيوس جونيور (البرازيل)4خرج من البطولة
جود بيلينغهام (إنجلترا)4ضد النرويج - تذاكر
جوليان كينونيس (المكسيك)4خرج من البطولة
إسماعيل سار (السنغال)4تم إقصاؤه
ميكيل أويارزابال (إسبانيا)4ضد فرنسا - التذاكر

ما هي ملاعب ربع نهائي كأس العالم 2026؟

الملعب (المدينة)السعة
ملعب جيليت (بوسطن)63,815 
ملعب أروهيد (كانساس سيتي)67,513
ملعب سوفي (لوس أنجلوس)69,650
ملعب هارد روك، ميامي64,091

تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026احجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

تتاح للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى الصيف المقبل. وتختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وتسجيل حساب جديد. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/التبادل هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذه المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية (مثل StubHub).

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال البطولة. لن يكون هناك بيع تذاكر عبر المكاتب أو النوافذ المباشرة؛ حيث تظل بوابة FIFA.com/tickets هي القناة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

ستقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) يوم الجمعة، 5 ديسمبر، في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

نظام القرعة:

سيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة إلى أربعة أوعية (Pots)، يضم كل منها 12 فريقاً.

يضم الوعاء الأول الدول الثلاث المستضيفة، بالإضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف FIFA العالمي (باستثناء المضيفين).

تضم الأوعية 2 و3 و4 بقية المنتخبات وفقاً لتصنيفها العالمي.

سيتم تشكيل المجموعات الـ 12 عشوائياً باختيار فريق واحد من كل وعاء.

القيد الجغرافي: لا يمكن وضع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء فرق الاتحاد الأوروبي (UEFA)، حيث يمكن تواجد فريقين كحد أقصى في نفس المجموعة.

توزيع المضيفين:

تم تخصيص المجموعات للدول الثلاث المستضيفة مسبقاً لأغراض الجدولة:

المكسيك: وُضعت في المجموعة (A) وستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو.

كندا والولايات المتحدة: وُضعتا في المجموعتين (B) و(D) على التوالي، وستخوضان المباراتين الثالثة والرابعة من البطولة في 12 يونيو.

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