بلغت الإثارة في كأس العالم لكرة القدم 2026 ذروتها.

وتستمر اليوم سلسلة المواجهات المثيرة التي تحبس الأنفاس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وبعد خروج الدول الثلاث المضيفة جميعها، وإقصاء البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، بطريقة مفاجئة خلال مرحلة دور الـ16، تغيرت معالم الدور ربع النهائي بشكل جذري.

وبعد فوز فرنسا على المغرب وإقصاء إسبانيا لبلجيكا، لم يتبق سوى مباراتين في ربع النهائي: النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا.

دع موقع GOAL يزودك بجميع أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، وكيفية حجز تذاكر ربع النهائي، وأسعارها، والمزيد.

من تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (بوسطن) فازت فرنسا 2-0 الجمعة، 10 يوليو إسبانيا ضد بلجيكا (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (لوس أنجلوس) فازت إسبانيا 2-1 السبت، 11 يوليو النرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر السبت، 11 يوليو الأرجنتين ضد سويسرا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2026؟

ستتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، لكن أسعار المقاعد المتبقية في مباريات ربع النهائي تراوحت في الأصل بين 275 و1690 دولارًا، حسب الملعب، كما هو موضح أدناه:

المكان السعر الاسمي متوسط سعر إعادة البيع التذاكر ملعب هارد روك (ميامي) 295 دولارًا - 1690 دولارًا 1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثر التذاكر ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 275 دولار - 1125 دولار 3,900 دولار - 10,000 دولار التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

شهدت كأس العالم 2022 في قطر بعض المباريات التي لا تُنسى في دور ربع النهائي. فقد خرجت الفرق المرشحة للفوز، البرازيل والبرتغال، بشكل مفاجئ على يد كرواتيا والمغرب على التوالي.

تأهلت فرنسا بعد صراع ضخم مع إنجلترا، وفي «معركة لوسيل» الشهيرة، التي سُجل فيها رقم قياسي في كأس العالم بـ 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، احتاجت الأرجنتين إلى الوقت الإضافي للتغلب على المنتخب الهولندي العنيد والمصمم.

وقد قدمت بطولة 2026 بالفعل قدرًا لا يُصدق من الإثارة، مما أدى إلى قلب التوقعات رأسًا على عقب. حجزت فرنسا وإسبانيا مقعديهما في نصف النهائي بالفعل، لكن من سينضم إليهما؟

وقد أُقصيت البرازيل، التي كانت تُعتبر من العمالقة المرشحة للفوز، في هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 في دور الـ16 أمام النرويج بقيادة إرلينغ هالاند، مما أدى إلى مواجهة عملاقة في ربع النهائي بين النرويجيين وإنجلترا (التي تجاوزت بصعوبة البلد المضيف المشارك المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكية على ملعب أزتيكا). وفي النصف السفلي من القرعة أيضًا، حققت الأرجنتين واحدة من أعظم العودة في تاريخ كأس العالم بفوزها على مصر 3-2. وستواجه الآن سويسرا، التي تغلبت على كولومبيا في ركلات الترجيح الدرامية.

بعد ثلاثين عاماً من كسر الأرقام القياسية في بطولة الولايات المتحدة 1994، تثبت نسخة 2026 الموسعة أنها أكبر بطولة كأس العالم وأكثرها صخباً وتقلبًا في تاريخ كرة القدم.

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 جنباً إلى جنب مع ليونيل ميسي.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - تذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - التذاكر

ما هي ملاعب ربع نهائي كأس العالم 2026؟