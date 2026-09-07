كيفية الحصول على تذاكر مباريات إنجلترا في دوري الأمم: مواعيد المباريات، أسعار التذاكر والمزيد

يعود منتخب إنجلترا إلى الساحة الدولية هذا الخريف، مع انطلاق مشوار فريق توماس توخيل في دوري الأمم الأوروبية 2026/27، فيما يتزايد بسرعة الإقبال على مشاهدة المنتخب الإنجليزي مباشرة. وبعد وقوعه في المستوى الأول، المجموعة الثالثة، يخوض منتخب إنجلترا ست مباريات أمام إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا بين سبتمبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير في مختلف أنحاء أوروبا فرصًا متعددة لمتابعة هذا المنتخب عن قرب.

سواء كنت تخطط للتواجد داخل ملعب ويمبلي في مباريات إنجلترا على أرضها أو ترغب في حضور إحدى المباريات خارج الديار في القارة الأوروبية، فإن GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء الآن.

متى تُقام مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 - 20:45 تشيكيا ضد إنجلترا فورتونا أرينا، براغ التذاكر السبت، 3 أكتوبر 2026 - 18:00 كرواتيا ضد إنجلترا الملعب سيُحدد لاحقًا، كرواتيا (من دون حضور جماهيري) التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد تشيكيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الخميس، 12 نوفمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد إنجلترا رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر





أين يمكنك شراء تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، سواء على أرضها أو خارجها، هي عبر StubHub. وباعتباره واحدًا من أكبر أسواق التذاكر في العالم، يوفّر StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد في جميع مباريات إنجلترا في هذه الحملة، من ملعب ويمبلي في لندن إلى الرحلات الخارجية في فورتونا أرينا ببراغ ورياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

إليك أسباب اعتبار StubHub الخيار المفضل لهذه الحملة:

إلى جانب الحصة الرسمية ، وهو ما يكون مفيدًا بعد نفاد تذاكر England Supporters Travel Club وتذاكر حاملي التذاكر الموسمية المرتبطة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمباريات المنزلية

ضمان FanProtect ، إذ تكون كل عملية شراء مشمولة بضمان، ما يمنح المشترين راحة البال بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

من دون الحاجة إلى عضوية ، إذ يوفّر StubHub في مباراتي براغ ومدريد خارج الديار طريقًا موثوقًا للحصول على مقاعد من دون الحاجة إلى عضوية في نادٍ أو اتحاد

خيارات ضيافة ، مع مقاعد مبطنة وإمكانية دخول الصالات في ويمبلي خلال مباراتي إسبانيا وكرواتيا

تشكيلة واسعة من المقاعد ، من مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى إلى المقاعد المركزية المميزة على طول خط المنتصف

ونظرًا لجاذبية هذه المباريات، وخصوصًا المباراة الافتتاحية أمام إسبانيا، يُنصح بشدة بالحجز المبكر. وبوصفها المباراة الأكثر قابلية للنفاد مبكرًا، فإن مقاعد المباراة الكاملة العدد في ويمبلي تتحرك بسرعة عادة بمجرد طرحها للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بحسب المباراة، وموقع المقعد، ومدى قرب موعد الشراء من يوم اللقاء. وفي ما يلي نظرة تقريبية على ما يمكن توقعه عبر StubHub:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 45 €، وهي مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى، وتُعد الطريقة الأكثر سهولة لدخول إحدى مباريات هذا الخريف

مقاعد الفئة المتوسطة: مقاعد مركزية على طول خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة والضيافة: تبدأ من 300 € فما فوق لأكبر مباريات المجموعة، إنجلترا ضد إسبانيا في سبتمبر، وتشمل المقاعد المبطنة، ودخول الصالات، وإضافات أخرى خاصة بيوم المباراة

تذاكر المباريات خارج الديار (براغ ومدريد): تكون عمومًا أقل تكلفة من حيث السعر الاسمي مقارنة بأمسية كبيرة في ويمبلي، رغم أن المعروض من حصة إنجلترا محدود

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، يمكن أن تتغير الأسعار في السوق الثانوية كلما اقترب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت أقرب بدلًا من الانتظار يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة. ومن المفيد أيضًا متابعة StubHub في الأيام التي تسبق كل مباراة، إذ إن الانخفاضات المتأخرة في المعروض قد تؤدي أحيانًا إلى تراجع الأسعار، وخصوصًا في المباريات خارج الديار حيث يكون الطلب أقل من ويمبلي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دوري الأمم الأوروبية الخاص بإنجلترا

تمثل نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية النسخة الخامسة من البطولة منذ إطلاقها، ويجد منتخب إنجلترا نفسه مجددًا في المستوى الأول، أعلى مستويات كرة القدم الدولية الأوروبية. ومع وجوده إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا في المجموعة الثالثة، يواجه منتخب إنجلترا جدولًا صعبًا سيختبر قدرته أمام منتخبات تتمتع بسجل حديث في البطولات.

وهناك بعض الأمور التي تستحق المعرفة بشأن أهمية هذه المواجهات:

الصعود والهبوط مطروحان بين المستويات، بحسب كيفية إنهاء المجموعة

إمكانية التأهل إلى بطولات مستقبلية قائمة أيضًا، إذ إن النتائج القوية في دوري الأمم الأوروبية قد توفّر طريقًا غير مباشر إلى تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات التي لا تنجح عبر المسارات الأخرى

ست مباريات في فترة مكثفة ، إذ تُلعب جميع مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة بالمتابعة لرؤية إنجلترا في الملعب

وبالنسبة إلى توماس توخيل، ستُعد النتائج المبكرة أمام إسبانيا وكرواتيا على وجه الخصوص مؤشرًا مهمًا على التقدم قبل البطولات الأكبر التي لا تزال في الانتظار.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ويمبلي

يُعد ملعب ويمبلي الملعب الوطني لإنجلترا، وسيستضيف المباريات الثلاث لمنتخب إنجلترا على أرضه في هذه الحملة من دوري الأمم الأوروبية.

السعة: نحو 90,000 متفرج، ما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة وأحد أكبر الملاعب في أوروبا

التاريخ: أُعيد بناؤه في موقع ويمبلي الأصلي وأُعيد افتتاحه في عام 2007، ويمكن التعرف عليه فورًا من خلال قوسه الذي يبلغ ارتفاعه 134 مترًا

المناسبات الكبرى: استضاف عدة نهائيات في دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كل عام، كما استضاف مشوار إنجلترا إلى نهائي يورو 2020

كيفية الوصول إليه: تقع محطة ويمبلي بارك على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من الملعب، وتخدمها بشكل جيد شبكة مترو لندن وخدمات السكك الحديدية الوطنية

ولا يزال الملعب المقر الدائم لمنتخب إنجلترا الوطني للرجال، وقليل من الملاعب في القارة يمكنه مجاراة أجوائه في مباراة دولية كبرى. ومع إقامة ثلاث مباريات لإنجلترا على هذا الملعب في هذه الحملة، فلن يكون هناك نقص في الفرص لخوض هذه التجربة بنفسك.