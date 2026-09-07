تعود إنجلترا إلى الساحة الدولية هذا الخريف مع انطلاق مشوار فريق توماس توخيل في دوري الأمم الأوروبية 2026/27، والطلب على مشاهدة منتخب إنجلترا مباشرة يتزايد بالفعل بسرعة كبيرة. وبعد وقوعه في المستوى الأول، المجموعة الثالثة، سيخوض منتخب إنجلترا ست مباريات أمام إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا بين سبتمبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير في مختلف أنحاء أوروبا فرصًا متعددة لمتابعة هذا المنتخب عن قرب.

سواء كنت تخطط للتواجد داخل ملعب ويمبلي في مباريات إنجلترا على أرضه، أو ترغب في حضور إحدى المباريات خارج الديار في القارة الأوروبية، فإن GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء الآن.

متى تقام مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 - 20:45 تشيكيا ضد إنجلترا فورتونا أرينا، براغ التذاكر السبت، 3 أكتوبر 2026 - 18:00 كرواتيا ضد إنجلترا الملعب سيُحدد لاحقًا، كرواتيا (من دون جمهور) غير متاحة الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد تشيكيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الخميس، 12 نوفمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد إنجلترا رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

مباراة 3 أكتوبر خارج الأرض أمام كرواتيا ستقام من دون جمهور عقب عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذلك لن تُطرح أي تذاكر للجمهور لهذه المباراة.

أين يمكن شراء تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، سواء على أرضها أو خارجها، هي عبر StubHub. وباعتباره أحد أكبر أسواق التذاكر في العالم، يوفّر StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد في جميع مباريات إنجلترا خلال هذه الحملة، من ملعب ويمبلي في لندن إلى الرحلتين خارج الديار إلى فورتونا أرينا في براغ ورياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

إليك أسباب جعل StubHub الخيار الأبرز لهذه الحملة:

خارج نطاق الحصة الرسمية ، وهو أمر مفيد بمجرد نفاد تذاكر England Supporters Travel Club وتذاكر حاملي التذاكر الموسمية المرتبطة بالاتحاد الإنجليزي للمباريات على أرضه

ضمان FanProtect ، إذ تكون كل عملية شراء مشمولة بالضمان، ما يمنح المشترين راحة البال بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

لا حاجة إلى عضوية ، ففي مباراتي براغ ومدريد خارج الأرض، يوفّر StubHub طريقًا موثوقًا للحصول على مقاعد من دون الحاجة إلى عضوية نادٍ أو اتحاد

خيارات الضيافة ، مع مقاعد مبطنة وإمكانية دخول الصالات في ويمبلي خلال مواجهتي إسبانيا وكرواتيا

تشكيلة واسعة من المقاعد ، من مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى إلى المقاعد المركزية المميزة بمحاذاة خط المنتصف

ونظرًا لجاذبية هذه المباريات، وخصوصًا المباراة الافتتاحية أمام إسبانيا، يُنصح بشدة بالحجز المبكر. وباعتبارها المباراة الأكثر عرضة للنفاد مبكرًا، فإن مقاعد الحضور الكامل في ويمبلي تميل إلى النفاد سريعًا بمجرد طرحها للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بحسب المباراة، وموقع المقعد، وموعد الشراء قبل يوم المباراة. إليك نظرة تقريبية لما يمكن توقعه على StubHub:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 45 يورو، وهي مقاعد المدرج العلوي خلف المرميين، وتمثل الطريقة الأسهل لدخول إحدى مباريات هذا الخريف

المقاعد المتوسطة: مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة والضيافة: تبدأ من أكثر من 300 يورو لأكبر مباريات المجموعة، وهي إنجلترا ضد إسبانيا في سبتمبر، وتشمل المقاعد المبطنة، ودخول الصالات، ومزايا إضافية في يوم المباراة

تذاكر المباريات خارج الأرض (براغ ومدريد): تكون عمومًا أقل تكلفة في السعر الاسمي من ليلة كبيرة في ويمبلي، رغم أن المعروض من حصة إنجلترا محدود

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار في السوق الثانوية مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يكون غالبًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل وفق ميزانية محددة. كما يجدر بك متابعة StubHub في الأيام التي تسبق كل مباراة، إذ إن الزيادات المفاجئة في المعروض قد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض الأسعار، وخصوصًا في المباريات خارج الأرض حيث يكون الطلب أقل من ويمبلي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دوري الأمم الأوروبية الخاص بإنجلترا

تمثل نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية النسخة الخامسة من البطولة منذ إطلاقها، وتجد إنجلترا نفسها مجددًا في المستوى الأول، أعلى درجات كرة القدم الدولية الأوروبية. وبعد وضعها إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا في المجموعة الثالثة، تواجه إنجلترا جدولًا صعبًا سيختبر قدراتها أمام منتخبات تملك سجلًا حديثًا في البطولات الكبرى.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة بشأن أهمية هذه المباريات:

الصعود والهبوط مطروحان بين المستويات، بحسب كيفية إنهاء المجموعة

مسار نحو التأهل لبطولات مستقبلية يظل ممكنًا أيضًا، إذ إن النتائج القوية في دوري الأمم الأوروبية قد توفر طريقًا بديلًا إلى تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات التي تتعثر في أماكن أخرى

ست مباريات في فترة مكثفة ، إذ تُلعب كل مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة بالإثارة لمتابعة إنجلترا

وبالنسبة إلى توماس توخيل، ستُعتبر النتائج المبكرة، وخصوصًا أمام إسبانيا وكرواتيا، مؤشرًا مهمًا على مدى التقدم قبل البطولات الأكبر التي لا تزال في الانتظار.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ويمبلي

يُعد ملعب ويمبلي الملعب الوطني لإنجلترا، وسيستضيف المباريات الثلاث لمنتخب إنجلترا على أرضه في هذه النسخة من دوري الأمم الأوروبية.

السعة: نحو 90,000 متفرج، ما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة وأحد أكبر الملاعب في أوروبا

التاريخ: أُعيد بناؤه على موقع ويمبلي الأصلي، وأُعيد افتتاحه في 2007، ويمكن تمييزه فورًا بقوسه الذي يبلغ ارتفاعه 134 مترًا

المناسبات الكبرى: استضاف عدة نهائيات في دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سنويًا، ومشوار إنجلترا إلى نهائي يورو 2020

كيفية الوصول: تقع محطة ويمبلي بارك على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من الملعب، وترتبط جيدًا بخدمات مترو لندن والسكك الحديدية الوطنية

ولا يزال الملعب المقر الدائم لمنتخب إنجلترا الوطني للرجال، والقليل من الملاعب في القارة يمكنه مجاراة أجوائه في مباراة دولية كبرى. ومع إقامة ثلاث مباريات لإنجلترا على هذا الملعب في هذه الحملة، فلا يوجد نقص في الفرص لتجربة ذلك بنفسك.