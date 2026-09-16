يواجه منتخب ويلز نظيره الدنمارك في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم 4 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة البارزة في المجموعة الرابعة بين منتخبين أوروبيين يتمتعان بالحيوية ويتطلعان إلى حصد نقاط حاسمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة ويلز ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة ويلز ضد الدنمارك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت BST يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، على ملعب كارديف سيتي في كارديف.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

أين يمكن شراء تذاكر مباراة ويلز ضد الدنمارك؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة لاتحاد ويلز لكرة القدم (FAW)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب ويلز على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الاسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ويلز ضد الدنمارك؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية لاتحاد ويلز لكرة القدم عادة من 35 يورو للمقاعد العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب كارديف سيتي.

وفي الأسواق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 58 يورو للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي وفقًا لقسم الجلوس، والموقع، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

ويلز ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ويلز والدنمارك

حقق منتخب ويلز فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا ثمانية أهداف. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 2-1 أمام رومانيا في مباراة ودية خلال يونيو. وقبل ذلك، تعادل بنتيجة 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسر 1-1 في مجموع المباراتين أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، وفاز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في الدور التأهيلي السابق.

حقق منتخب الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال ثمانية أهداف. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية. وقبل ذلك، خسر أمام التشيك 2-2 في مجموع المباراتين في تصفيات كأس العالم، وفاز على مقدونيا الشمالية 4-0، وخسر 4-2 أمام اسكتلندا، وتعادل 2-2 مع بيلاروسيا.

ويلز ضد الدنمارك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين ويلز والدنمارك جاءت في يورو 2020 في يونيو 2021، حين فازت الدنمارك 4-0 في أمستردام. وعلى مدار آخر أربع مباريات مسجلة، فازت الدنمارك ثلاث مرات مقابل فوز واحد لويلز، من دون أي تعادل. وحققت الدنمارك فوزًا بنتيجة 2-0 وآخر بنتيجة 2-1 في دوري الأمم الأوروبية B عام 2018، بينما جاء انتصار ويلز الوحيد في البيانات خلال مباراة ودية في نوفمبر 2008.



