تعود NFL إلى مكسيكو سيتي بمواجهة مثيرة في الأسبوع 11 ضمن Sunday Night Football، إذ يلتقي مينيسوتا فايكينغز مع سان فرانسيسكو 49ers. وتُقام هذه المواجهة ضمن السلسلة الدولية على ملعب Estadio Banorte الشهير في مكسيكو سيتي، لتجمع بين اثنين من أقوى فرق NFC خارج الحدود الأمريكية.

GOAL تقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن موعد المباراة، وهيكل الأسعار الرسمي، وكيفية حجز المقاعد الآن قبل نفاد التخصيصات.

متى تُقام مباراة NFL في مكسيكو سيتي؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأحد، 22 نوفمبر 2026، الساعة 6:20 مساءً مينيسوتا فايكينغز ضد سان فرانسيسكو 49ers Estadio Banorte، مكسيكو سيتي، المكسيك التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة NFL في مكسيكو سيتي؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية الأولية لمباراة NFL في مكسيكو سيتي مباشرة عبر Ticketmaster Mexico ومن خلال البوابات الرسمية للفريقين.

إذا نفدت التخصيصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة NFL في مكسيكو سيتي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر قنوات البيع الرسمية من 120 دولارًا أمريكيًا لمقاعد المدرجات العلوية، بينما تصل أسعار الرؤية المركزية في المدرجات السفلية إلى 450 دولارًا أمريكيًا عبر منافذ البيع الأولية.

إذا نفدت التخصيصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع بدء الأسعار في القوائم الأساسية من نحو 250 دولارًا أمريكيًا بحسب موقع المقعد ومدى التوافر.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة NFL في مكسيكو سيتي

يمثل توسع السلسلة الدولية لـ NFL إلى مكسيكو سيتي واحدًا من أكثر الأحداث المنتظرة على روزنامة كرة القدم الأمريكية. ويوفر ملعب Estadio Banorte أجواءً مذهلة، إذ يجمع بين حماس الملاعب المرتفعة عن سطح البحر والدراما الرياضية الدولية من الطراز الأول. ويضم مينيسوتا وسان فرانسيسكو تشكيلتين مكتظتين بالنجوم، ما يضمن مواجهة لا تُنسى في وقت الذروة ضمن Sunday Night Football.

يمكن للجماهير المسافرة إلى مكسيكو سيتي من أجل المباراة توقع عطلة نهاية أسبوع احتفالية كاملة، تشمل مناطق جماهيرية، وتجارب تفاعلية خاصة بـ NFL، وفعاليات محلية للفريقين في أنحاء العاصمة. ونظرًا إلى الاهتمام الكبير محليًا ودوليًا بالسفر، تُنصح الجماهير بشدة بحجز تذاكر المباراة وترتيبات السفر مبكرًا.



