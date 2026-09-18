كيفية الحصول على تذاكر مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى: مواعيد نصف نهائي كأس الخليج العربي، أسعار التذاكر والمزيد

تقدّم بطولة كأس الخليج العربي الـ27 إثارة الأدوار الإقصائية، إذ يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى في نصف النهائي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 3 أكتوبر 2026. وتحسم هذه المواجهة المصيرية في نصف النهائي هوية المنتخب الثاني الذي يضمن مكانه في النهائي الكبير.

GOAL يقدّم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجها لضمان مقعدك في هذه القمة الكبيرة بالدور نصف النهائي. تعرّف على مواعيد المباراة، ومنافذ التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تقام مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 3 أكتوبر 2026، الساعة 21:30 متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى (نصف نهائي كأس الخليج العربي) ملعب الأمير عبد الله الفيصل، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي الـ27 في السعودية. وتمثل المنصة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التخصيصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفّر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 22 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الثالثة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم الجلوس وموقع الدرجة داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

إذا نفدت التخصيصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفّر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى

تشهد جدة مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ27 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. ومع مواجهة متصدر المجموعة الثانية لصاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، تحمل هذه المباراة أقصى درجات الإثارة مع وجود بطاقة التأهل إلى النهائي على المحك.

ومن أبرز التفاصيل التي ينبغي وضعها في الاعتبار بشأن هذه المواجهة الكبيرة في نصف النهائي: