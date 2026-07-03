يواصل التاريخ التقدم لصالح كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، بعدما شقت طريقها إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 إثر فوز درامي 1-0 على جنوب أفريقيا، بفضل هدف لا يُنسى من ستيفن أوستاكيو في الدقيقة 92.

ويصطدم فريق جيسي مارش الآن مع المغرب، صاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022، الذي صمد خلال ركلات ترجيح حبست الأنفاس أمام هولندا ليُبقي أحلامه حية.

ويعكس الطلب المرتفع على تذاكر دور الـ16 التوتر الكبير الذي يميز مباريات خروج المغلوب. وإذا كنت تتابع الإثارة عن بُعد وترغب في وضع رهانات استراتيجية على خطوط الأهداف أو رهانات اللاعبين، فإن الحصول على تعزيز للإيداع يُعد استراتيجية رائعة. استفد من رمز Megapari الترويجي النشط لدينا لتعزيز ملفك في اللعب.

دع GOAL يصحبك عبر أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك في مباراة كندا ضد المغرب، وكم ستبلغ تكلفتها.

متى تنطلق مباراة كندا ضد المغرب؟

ستُقام مباراة دور الـ16 على ملعب هيوستن ستاديوم (NRG Stadium) في تكساس.

كأس العالم - 1/8 4 يوليو 2026 - 13:00 إن آر جي

كيف تشتري تذاكر مباراة كندا ضد المغرب في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، اختُتمت رسميًا المراحل الرئيسية لقرعة التذاكر الرسمية لكأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر للتذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد القرعة، بشكل نهائي.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبحت التوافرات الأساسية الآن عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة يوم 1 أبريل. وهذه ليست قرعة، إذ تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

سوق إعادة البيع الرسمية التابعة لـ FIFA مفتوحة الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير من أجل شراء وبيع التذاكر الموثقة بالأسعار المنظمة مع اقتراب البطولة.

بدلًا من ذلك، يمكن للجماهير التوجه إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظات الأخيرة. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية عند شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة كندا ضد المغرب في كأس العالم؟

طبّق FIFA التسعير المتغير في بطولة 2026.

وبدأت أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا فقط، لفئات محددة من المشجعين، بينما وصلت أسعار النهائي إلى 6,730 دولارًا، فضلًا عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وإعادة البيع قد ترتفع إلى ما هو أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026 من FIFA:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق السعر الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولارًا – 540 دولارًا 550 دولارًا – 3,200 دولار (1,250 دولارًا) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب القياسية) 225 دولارًا – 540 دولارًا 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولارًا) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولارًا – 640 دولارًا 650 دولارًا – 4,200 دولار (1,518 دولارًا) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولارًا – 1,775 دولارًا 850 دولارًا – 5,500 دولار (2,348 دولارًا) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولارًا – 3,295 دولارًا 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولارًا) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولارًا – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولارًا) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (MetLife Stadium) 1,490 دولارًا – 7,875 دولارًا 5,900 دولار – 38,000+ دولار (15,240 دولارًا)

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