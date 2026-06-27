كيفية الحصول على تذاكر مباراة فرنسا والسويد: أسعار تذاكر دور الـ32 في كأس العالم، ومعلومات عن المباراة في نيويورك، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

تحتل المنافسة الأوروبية الكلاسيكية مركز الصدارة في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث تتواجه فرنسا، إحدى القوى الكبرى، مع السويد.

وقد تصدرت "البلوز" بقيادة ديدييه ديشامب المجموعة الأولى بأداء مهيمن، مسجلة 10 أهداف لتعزز مكانتها كمرشحة قوية للفوز بالبطولة.

وستواجه المنتخب الفرنسي منتخبًا سويديًا صامدًا خاض معارك صعبة في المجموعة F ليتأهل كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.

ورغم أن فرنسا تدخل المباراة باعتبارها المرشحة الأوفر حظاً بلا منازع، فإن التهديد الهجومي الذييشكله المنتخب السويدي يعني أن خط الدفاع الفرنسي يجب أن يظل في أقصى درجات التركيز.

متى تنطلق مباراة فرنسا والسويد في كأس العالم؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في مرحلة خروج المغلوب في ملعب نيويورك نيوجيرسي الشهير (ملعب ميتلايف) في إيست رذرفورد، نيوجيرسي.

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة فرنسا والسويد في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه المرحلة ليست عبارة عن سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة فرنسا والسويد في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة النطاق السعري الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

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