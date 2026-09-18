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Book Oman vs Kuwait Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة عُمان والكويت: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
كأس الخليج
عمان
الكويت

عُمان تواجه الكويت في كأس الخليج.. إليكم كيفية الحصول على التذاكر

يواجه منتخب عمان نظيره منتخب الكويت في ختام حاسم لمنافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 29 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة الحاسمة في دور المجموعات بين منافسين إقليميين عريقين يصارعان من أجل مكان في الأدوار الإقصائية.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل التي تحتاجها لحجز مقعدك في ملعب الأمير عبد الله الفيصل. تعرّف على القنوات الرسمية لشراء التذاكر، وخيارات الأسعار، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة عمان والكويت في كأس الخليج؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة عمان والكويت. عُد مجدداً قبل موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

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كأس الخليج - الجولة 3

أين يمكن شراء تذاكر مباراة عمان والكويت؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية خيارك الأول للحصول على مقاعد بالسعر الأصلي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة عمان والكويت؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القسم وفئة المقاعد والطلب في السوق لحظة بلحظة.

عمان والكويت في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة عمان والكويت

حقق منتخب عمان انتصارين وتلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه فوزاً بنتيجة 4-1 على موزمبيق في مباراة ودية خلال يونيو، بعد خسارة بنتيجة 3-0 أمام إندونيسيا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل منتخب عمان ثمانية أهداف واستقبلت شباكه سبعة، ما يعكس فترة اتسمت بالانفتاح وعدم الثبات في المستوى.

حقق منتخب الكويت فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام تايلاند، كما خسر بنتيجة 3-1 أمام الإمارات في كأس العرب FIFA في ديسمبر. وسجل منتخب الكويت سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، من دون أن يحقق انتصارين متتاليين خلال تلك الفترة.

عمان

عمان - المستوى

السعودية
خ2-1
المغرب
ت0-0
جزر القمر
ف2-1
إندونيسيا
خ3-0
موزمبيق
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الكويت

الكويت - المستوى

جامبيا
ت2-2
مصر
ت1-1
الأردن
خ1-3
الإمارات
خ3-1
تايلاند
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

عمان والكويت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في مارس 2025، عندما فازت عمان 1-0 خارج أرضها على الكويت في تصفيات كأس العالم الآسيوية. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 1-1 في كأس الخليج خلال ديسمبر 2024. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت عمان في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للكويت. وسجلت عمان تسعة أهداف في تلك المواجهات، بينما سجلت الكويت ثلاثة أهداف.

وجهاً لوجه

عمانتعادلالكويت
4
1
0
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
عمان badge
عمان
عمان
4
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
عمان badge
عمان
عمان
2
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
9الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

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