كيفية الحصول على تذاكر مباراة صربيا ضد اليونان: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستهل صربيا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام اليونان في ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد، يوم الخميس 24 سبتمبر، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب بانثيساليكو في نوفمبر. وتندرج المباراتان ضمن جدول منافسات الدوري A، المجموعة A2، التي تضم أيضًا ألمانيا وهولندا.

يقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة صربيا واليونان الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة صربيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة صربيا واليونان على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي لاحقًا. تحقق من الناقل في منطقتك لمعرفة الجدول الزمني الدقيق.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

أين يمكن شراء تذاكر مباراة صربيا واليونان؟

تُطرح تذاكر مباراة بلغراد أولًا عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد اليوناني لكرة القدم (EPO) الوجهة الأولى المناظرة لمباراة الإياب على ملعب بانثيساليكو.

Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتعرض المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد، إلى جانب عروض لمباراة الإياب على ملعب بانثيساليكو في نوفمبر.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي ، يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك بالقرب من موعد كل مباراة

العروض الموثقة ، يحصل Ticombo على التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من الخيارات بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة ، تُدار حصص ملعب بانثيساليكو الخاصة بجماهير صربيا المسافرة عبر قنوات EPO وقد تكون محدودة

السوق الثانوية ، Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا إلى حجم الحضور الجماهيري الذي يُتوقع أن تجذبه هذه المباراة في بلغراد، يُنصح بالحجز المبكر في مواجهتي الذهاب والإياب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صربيا واليونان؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بلغراد عبر قنوات التذاكر التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وينطبق الأمر نفسه على أسعار EPO الرسمية لمباراة بانثيساليكو.

Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وفيما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (بلغراد): تبدأ العروض الخاصة بمباراة الافتتاح على ملعب رايكو ميتيتش من مستويات سعرية مناسبة في المدرجات العلوية خلف المرميين

المقاعد متوسطة السعر (بلغراد): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بانثيساليكو: تكون عمومًا أقل تكلفة بالسعر الرسمي من مباراة بلغراد الافتتاحية، رغم أن المعروض قد يصبح أكثر محدودية مع اقتراب موعد اللقاء

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية ضمن مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل وفق ميزانية محددة.

صربيا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة صربيا واليونان

فازت صربيا في مباراتين، ولم تتعادل في أي مباراة، وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت أيضًا 3-0 أمام كل من الرأس الأخضر وإسبانيا خلال تلك السلسلة. وجاء انتصاراها أمام السعودية بنتيجة 2-1 في مارس، ولاتفيا بالنتيجة نفسها، 2-1، في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

لم تحقق اليونان أي فوز في آخر خمس مباريات لها، بعدما سجلت ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة 0-1 أمام إيطاليا في مباراة ودية يوم 7 يونيو. وسبق ذلك تعادلها 2-2 مع السويد، وفشلت في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، رغم أنها استقبلت ثلاثة أهداف فقط خلال هذه السلسلة.

صربيا ضد اليونان: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2014، عندما فازت صربيا 2-0 خارج أرضها في اليونان في مباراة ودية. أما المباراة الأخرى الوحيدة في سجل المواجهات المتاح فكانت في أغسطس 2010، حين فازت اليونان 1-0 على أرضها في مباراة ودية أخرى. وتتقدم صربيا في المواجهات المباشرة عبر هاتين المباراتين، مع فوز لكل منتخب على الورق، لكن صربيا حسمت المواجهة الأحدث.

ترتيب صربيا واليونان

في المجموعة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، تحتل صربيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي اليونان في المركز الثاني.