كيفية الحصول على تذاكر مباراة سويسرا وكولومبيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن مباريات دور الـ16، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

يواصل مسار سويسرا المثالي في البطولة اكتساب زخم لا يُصدق، مما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في الطلب على التذاكر بعد أن تغلبت «روسوكروتشاتي» بسهولة على الجزائر بنتيجة 2-0 يوم الخميس، لتضمن بذلك تأهلها إلى دور الـ16 في كأس العالم FIFA للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت الأهداف الرائعة التي سجلها بريل إمبولو ودان ندوي تتويجاً لأداء تكتيكي بارع آخر من الفريق المنضبط بقيادة مراد ياكين، مما عزز الثقة في أن هذا الفريق جاهز أخيراً لتجاوز حاجز ربع النهائي الذي لطالما علق عنده تاريخياً.

وسيواجه فريق ياكين كولومبيا، التي فازت على غانا 1-0 يوم الجمعة لتصل إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ كأس العالم 2018.

كان الهدف الذي سجله جون أرياس في الدقيقة 14 حاسماً، حيث تمكن فريق نستور لورينزو من التغلب على «النجوم السوداء». وتأمل كولومبيا الآن في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد المسيرة الرائعة التي حققتها «لا تريكولور» في البرازيل 2014 ووصلت فيها إلى دور الثمانية.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك لمباراة سويسرا وكولومبيا، وأسعار التذاكر.

متى تنطلق مباراة سويسرا وكولومبيا في كأس العالم؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في دور الـ16 على ملعب بي سي بليس في فانكوفر.

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي سي بليس

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا وكولومبيا في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه المرحلة ليست عبارة عن سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة سويسرا وكولومبيا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

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سويسرا المباراة الأخيرة كولومبيا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار كولومبيا 3 - 1 سويسرا 1 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

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