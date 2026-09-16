تواجه سويسرا منتخب سلوفينيا في مباراة حاسمة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب Swissporarena في لوتسيرن يوم 3 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة القوية بين منتخبين أوروبيين تنافسيين يتطلعان إلى حصد نقاط ثمينة في ترتيب البطولة.

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متى تنطلق مباراة سويسرا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة سويسرا ضد سلوفينيا على ملعب Swissporarena في لوتسيرن، على أن يتم تأكيد الموعد الرسمي لانطلاق المباراة مع اقتراب التاريخ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 14:45 Swissporarena

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد سلوفينيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد السويسري لكرة القدم (SFV/ASF)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات سويسرا على أرضها. وتعد البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الاسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد سلوفينيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد السويسري لكرة القدم عادة من 35 يورو لفئة المقاعد العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب Swissporarena.

أما في الأسواق الثانوية مثل StubHub، فتبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 67 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب قسم الجلوس، والموقع، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

سويسرا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سويسرا وسلوفينيا

فازت سويسرا في أربع من آخر خمس مباريات خاضتها، وخسرت مرة واحدة، من دون أي تعادل خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجها خسارة بنتيجة 3-1 أمام الأرجنتين، لتنتهي مشوارها في كأس العالم عند الدور ربع النهائي. وقبل ذلك، تغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي 0-0، كما فازت على الجزائر 2-0 وعلى كندا 2-1 في دور المجموعات. وسجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

حقق منتخب سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام كرواتيا، وقبلها تعادل 1-1 مع قبرص. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة أمام مونتينيغرو، حين انتصر 3-2 خارج أرضه. وسجلت سلوفينيا ستة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس.

سويسرا ضد سلوفينيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بالتعادل 0-0، في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم أُقيمت في سلوفينيا في أكتوبر 2025. وقبل ذلك، فازت سويسرا على سلوفينيا 3-0 على أرضها في سبتمبر 2025 ضمن التصفيات نفسها. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تمتلك سويسرا السجل الأفضل، بعدما حققت ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لسلوفينيا، إلى جانب تعادل واحد.



