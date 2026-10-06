كيفية الحصول على تذاكر مباراة بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

سيُصنع التاريخ عندما يجلب دوري كرة القدم الأمريكية NFL أول مباراة له على الإطلاق في الموسم العادي إلى فرنسا، في مواجهة مثيرة بين بيتسبرغ ستيلرز ونيو أورلينز ساينتس. وعلى خلفية ملعب ستاد دو فرانس الشهير في سان دوني، بالقرب من باريس، تعد هذه المواجهة الدولية البارزة بأجواء حماسية لا تُنسى.

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متى تقام مباراة بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس؟

التاريخ المباراة الموقع التذاكر الأحد، 25 أكتوبر 2026 بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس ستاد دو فرانس، سان دوني، فرنسا التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية لمباراة NFL في باريس عبر Ticketmaster France وبوابة التذاكر الرسمية لملعب ستاد دو فرانس. ويعني الطلب الدولي المرتفع والحصص المخصصة للأندية أن تذاكر الدخول العام على المنصات الأساسية قد تنفد بسرعة.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس؟

تبدأ الأسعار الرسمية الاسمية للتذاكر التي أعلنها دوري NFL للمباراة على ملعب ستاد دو فرانس من 91.22 € لمقاعد الفئة 9 في المدرج العلوي، وتصل إلى 425.75 € لمقاعد الفئة 1 المميزة.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع بدء الأسعار المعروضة من نحو 125 €.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بيتسبرغ ستيلرز ضد نيو أورلينز ساينتس

يستضيف ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني هذه المباراة التاريخية ضمن NFL في باريس، بسعة تبلغ 80,000 مقعد ومرافق من الطراز العالمي. ويقع الملعب إلى الشمال مباشرة من وسط باريس، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر خطي النقل العام RER B وRER D. ويمكن للحاضرين التطلع إلى فعاليات مخصصة لمنطقة الجماهير، وترفيه قبل المباراة، وأجواء احتفالية في محيط الملعب قبل انطلاق المواجهة.