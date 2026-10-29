تُعد مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت على نطاق واسع واحدة من أكثر مواجهات الأندية احتدامًا وإثارة في كرة القدم العالمية. وتُقام هذه المواجهة في بوينس آيرس، حيث يلتقي الناديان الأكثر تتويجًا في الأرجنتين أمام عشرات الآلاف من المشجعين الذين يهتفون ويقرعون الطبول.

متى تبدأ مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين؟

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني - الجولة 15 1 نوفمبر 2026 - 13:00

ملاحظة: قد تتغير أيام المباريات أو مواعيد انطلاقها في المسابقات المحلية الأرجنتينية قبل وقت قصير بسبب متطلبات البث والتعليمات الأمنية المحلية. تأكد دائمًا من الموعد النهائي قبل انطلاق المباراة بفترة تتراوح بين 72 و96 ساعة.

كيف تشتري تذاكر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت؟

لفهم كيفية حضور السوبر كلاسيكو، يجب معرفة ثلاث قواعد تنظيمية:

أولوية أعضاء النادي (Socios): يعتمد بوكا جونيورز نظام عضوية النادي (Soy Socio). ويُحدد حق حضور المباراة للأعضاء النشطين (socios activos) بناءً على سجل حضورهم للمباريات (filtros). ونظرًا إلى أن طلب الأعضاء يفوق السعة الإجمالية للملعب، لا تُطرح التذاكر للبيع للجمهور عمومًا عبر شباك تذاكر النادي. التحقق من الهوية (Tribuna Segura): تطبق وزارة الأمن الأرجنتينية برنامج Tribuna Segura عند جميع نقاط الدخول إلى الملعب. ويجب على كل حاضر تقديم وثيقة هوية رسمية تحمل صورته، وهي بطاقة الهوية الوطنية DNI للأرجنتينيين أو جواز السفر الأصلي المادي للزوار الأجانب، على أن تتطابق بياناتها مع قاعدة بيانات التذاكر عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة. شكل بطاقة الدخول: يُسمح بالدخول باستخدام بطاقات العضوية الإلكترونية، أو البطاقات الممغنطة المادية، أو رموز QR الرقمية المخصصة لكل شخص، بحسب فئة المقاعد والقسم المخصص.

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوكا جونيورز وريفر بليت مؤخرًا

حقق بوكا جونيورز أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، من دون أي هزيمة خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على سينترال كوردوبا دي سانتياجو في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 12 سبتمبر، بعد فوزه 1-0 على ساو باولو في كوبا سود أمريكانا يوم 9 سبتمبر. وكان التعادل 2-2 مع خيمناسيا ميندوزا يوم 5 سبتمبر المباراة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا خلال تلك الفترة. وسجل بوكا سبعة أهداف واستقبل ثلاثة في المباريات الخمس.

فاز ريفر بليت بثلاث من آخر خمس مباريات له، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 خارج أرضه على أتلتيكو توكومان في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 12 سبتمبر، كما تغلب خلال تلك الفترة على إنديبندينتي ريفادافيا 3-1 وبانفيلد 3-2 خارج أرضه. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام سانتا في في كوبا سود أمريكانا. وسجل ريفر تسعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الأرجنتيني للمحترفين يوم 19 أبريل 2026، حين استضاف ريفر بليت بوكا جونيورز وخسر 1-0. وقبل ذلك، فاز بوكا على ريفر 2-0 على أرضه في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق بوكا جونيورز بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لريفر وتعادل واحد، إلى جانب فوز بوكا 3-2 على أرض ريفر في كأس دوري المحترفين في أبريل 2024.

ترتيب بوكا جونيورز وريفر بليت