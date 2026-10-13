تُعد مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت على نطاق واسع المنافسة الأكثر حدة وإثارة بين الأندية في كرة القدم العالمية. وتُقام هذه المواجهة في بوينس آيرس، حيث يلتقي الناديان الأكثر تتويجًا بالألقاب في الأرجنتين أمام عشرات الآلاف من المشجعين الذين يهتفون ويقرعون الطبول.

متى تبدأ مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني؟

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني - الجولة 15 1 نوفمبر 2026 - 13:00

ملاحظة: قد تتغير أيام المباريات أو مواعيد انطلاقها في كرة القدم الأرجنتينية المحلية قبل وقت قصير، بسبب متطلبات البث وتوجيهات الأمن المحلية. تأكد دائمًا من الموعد النهائي قبل انطلاق المباراة بما يتراوح بين 72 و96 ساعة.

كيف تشتري تذاكر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت؟

لفهم كيفية حضور السوبر كلاسيكو، لا بد من معرفة ثلاث قواعد تنظيمية:

أولوية أعضاء النادي (سوسيوس): يعتمد بوكا جونيورز نظام عضوية النادي ( سوي سوسيو ). ويُمنح حق حضور المباراة للأعضاء النشطين ( سوسيوس أكتيفوس ) وفقًا لسجل حضورهم المباريات ( فيلتروس ). ولأن طلب الأعضاء يتجاوز السعة الإجمالية للملعب، لا تُطرح التذاكر للبيع لعامة الجمهور عبر شباك تذاكر النادي. التحقق من الهوية (تريبونا سيجورا): تطبق وزارة الأمن الأرجنتينية برنامج تريبونا سيجورا عند جميع مداخل الملعب. ويجب على كل حاضر إبراز وثيقة هوية رسمية تحمل صورة، وهي بطاقة الهوية الوطنية «DNI» للأرجنتينيين أو جواز السفر الأصلي المادي للزوار الأجانب، على أن تتطابق بياناتها مع قاعدة بيانات التذاكر عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة. صيغة بطاقة الدخول: يجري الدخول إما عبر بطاقات عضوية إلكترونية، أو بطاقات ممغنطة مادية، أو رموز QR رقمية مخصصة لكل شخص، بحسب فئة المقاعد والقسم المخصص.

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوكا جونيورز وريفر بليت

حقق بوكا جونيورز أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، دون أي هزيمة خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على سنترال كوردوبا دي سانتياجو في الدوري الأرجنتيني يوم 12 سبتمبر، بعد انتصاره 1-0 على ساو باولو في كوبا سودأمريكانا يوم 9 سبتمبر. وكان التعادل 2-2 مع خيمناسيا ميندوزا يوم 5 سبتمبر المباراة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا خلال هذه السلسلة. وسجل بوكا سبعة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

حقق ريفر بليت ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 خارج أرضه على أتلتيكو توكومان في الدوري الأرجنتيني يوم 12 سبتمبر. كما تغلب خلال تلك الفترة على إنديبندينتي ريفادافيا 3-1، وعلى بانفيلد 3-2 خارج أرضه. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام سانتا في في كوبا سودأمريكانا. وسجل ريفر تسعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

بوكا جونيورز ضد ريفر بليت: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الأرجنتيني يوم 19 أبريل 2026، حين استضاف ريفر بليت بوكا جونيورز وخسر 1-0. وقبلها، فاز بوكا على ريفر 2-0 على أرضه في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق بوكا جونيورز بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لريفر وتعادل واحد، ومن بينها فوز بوكا 3-2 على ملعب ريفر في كوبا دي لا ليجا بروفيسيونال في أبريل 2024.