يواجه باريس إف سي فريق ليون يوم السبت 12 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ستاد جان بوان في باريس.

تمثل هذه المباراة اختبارًا مهمًا لباريس إف سي، إذ يسعى لإثبات نفسه أمام أحد الأسماء الثقيلة الراسخة في كرة القدم الفرنسية. وسيتابع المشجعون والمحللون على حد سواء عن كثب لمعرفة كيف ستتطور المعركة التكتيكية على أرض الملعب تحت أضواء ليلة الجمعة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس إف سي ضد ليون في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة باريس إف سي ضد ليون على ملعب ستاد جان بوان في باريس، على أن يكون التوقيت الدقيق مؤكدًا في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

كيفية شراء تذاكر مباراة باريس إف سي ضد ليون في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين باريس إف سي وليون يوم 12 سبتمبر/أيلول 2026، يمكنك اتباع قنوات شراء التذاكر المعتادة التالية:

القنوات الرسمية للنادي: زر الموقع الرسمي لباريس إف سي للاطلاع على طرح التذاكر، وفترات أولوية أعضاء النادي، ومبيعات الجمهور العام مباشرة من النادي المضيف.

شباك تذاكر الملعب: يمكن أحيانًا شراء التذاكر مباشرة من شباك تذاكر ستاد جان بوان، وذلك بحسب التوافر مع اقتراب يوم المباراة.

الأسواق الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية الأساسية، فإن منصات مثل StubHub تعرض مقاعد من بائعين خارجيين.

باريس إف سي ضد ليون في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس إف سي وليون

لم يحقق باريس إف سي أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع تروا في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس/آب. وقبل ذلك، خسر 3-2 أمام أنجيه وتلقى هزيمة 4-0 أمام ماينز 05 في مباريات ودية قبل الموسم. وسجل باريس إف سي أربعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس، بينما كان التعادلان أمام شتوتجارت وكومو، وكلاهما انتهى بنتيجة 2-2، هما النتيجتين الوحيدتين اللتين منحتاه بعض التشجيع.

حقق ليون انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-0 خارج أرضه على تولوز في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس/آب، كما تغلب أيضًا على سبارتا براغ 3-0 في تصفيات دوري أبطال أوروبا. وكانت الخسارة 4-0 أمام ريال بيتيس في فترة ما قبل الموسم أسوأ لحظة في تلك السلسلة. وتعادل ليون 1-1 مع فنربخشة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا وخسر 2-1 أمام سبارتا براغ في مباراة الذهاب، قبل أن يقلب مسار تلك المواجهة.

باريس إف سي ضد ليون: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين باريس إف سي وليون في الدوري الفرنسي يوم 8 مارس/آذار 2026، حين استضاف ليون باريس إف سي وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. وقبل ذلك، استقبل باريس إف سي فريق ليون على ملعب ستاد جان بوان في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتقاسم الفريقان ستة أهداف في تعادل 3-3. وكانت المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة في هذه البيانات تعادلًا سلبيًا 0-0 في كأس فرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2021، أيضًا على أرض باريس إف سي. وعلى مدار ثلاث مباريات، لم ينجح أي من الفريقين في تحقيق الفوز.

ترتيب باريس إف سي وليون

في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الحالي، يحتل ليون المركز الرابع، بينما يأتي باريس إف سي في المركز الثاني عشر.