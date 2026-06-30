كيفية الحصول على تذاكر مباراة باراغواي وفرنسا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن مباريات دور الـ16، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

سجلت باراغواي أول مفاجأة كبيرة في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم 2026، حيث أطاحت بألمانيا بعد مباراة مثيرة في دور الـ32 انتهت بركلات الترجيح في بوسطن يوم الاثنين.

لم يتبق أمام المنتخب الأمريكي الجنوبي سوى فوز واحد ليحقق أفضل أداء له على الإطلاق في كأس العالم، حيث وصل إلى ربع النهائي في آخر مشاركة له في أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض عام 2010.

والآن، يتعين عليها التغلب على منتخب أوروبي آخر من الطراز الرفيع، وهو منتخب فرنسا، في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بفيلادلفيا يوم السبت (4 يوليو)، إذا أرادت المضي قدمًا في البطولة.

وستواجه فرنسا، الفائزة بكأس العالم FIFA في عامي 1998 و2018، باراغواي في فيلادلفيا، بعد أن حققت فوزاً مريحاً في دور الـ32 على السويد في نيوجيرسي يوم الثلاثاء.

فازت «البلوز» بجميع مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى، وتضم في صفوفها كيليان مبابي، قائد الفريق، الذي يُعد أحد المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي. وقد سجل مهاجم ريال مدريد، الذي كان أفضل هداف في كأس العالم 2022، ستة أهداف في مبارياته الأربع حتى الآن.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك لمباراة باراغواي ضد فرنسا، وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باراغواي وفرنسا؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في دور الـ16 في ملعب فيلادلفيا (لينكولن فاينانشال فيلد).

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كيفية شراء تذاكر مباراة باراغواي وفرنسا في كأس العالم

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه المرحلة ليست عبارة عن سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة باراغواي وفرنسا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

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