فازت «أسود الأطلس» على كندا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، بنتيجة 3-0 في ملعب هيوستن يوم السبت، وستسعى للوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد احتلالها المركز الرابع في قطر قبل أربع سنوات.

وللوصول إلى هناك، يتعين عليهم التغلب يوم الخميس (9 يوليو) على منتخب باراغواي الجنوب أمريكي أو على منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم مرتين.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك لمباراة باراغواي أو فرنسا ضد المغرب، وأسعار التذاكر.

متى تنطلق مباراة باراغواي أو فرنسا ضد المغرب في كأس العالم؟

ستُقام هذه المباراة الهامة في ربع النهائي في استاد بوسطن (استاد جيليت).

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة باراغواي أو فرنسا ضد المغرب في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباريات باراغواي أو فرنسا ضد المغرب في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

باراغواي أو فرنسا ضد المغرب في كأس العالم: كل ما تحتاج إلى معرفته

باراغواي أو فرنسا ضد المغرب: الأداء الأخير

باراغواي أو فرنسا ضد المغرب: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

اقرأ المزيد