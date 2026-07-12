كيفية الحصول على تذاكر مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا: أسعار تذاكر نصف نهائي كأس العالم، ومعلومات عن المباريات، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

تمكنت إنجلترا من تجاوز الحاجز بصعوبة بالغة لتضمن مكانها في نصف نهائي كأس العالم 2026. وعلى الرغم من تأخرها أمام النرويج في الشوط الأول من مباراة ربع النهائي الأوروبية الخالصة التي أقيمت في ميامي، إلا أن جود بيلينغهام ارتقى إلى مستوى التحدي مرة أخرى، حيث سجل هدف التعادل في الوقت الأصلي والهدف الحاسم في الوقت الإضافي، مما أدى إلى جنون مشجعي «الأسود الثلاثة».

والآن، لم يتبق لإنجلترا سوى فوز واحد للوصول إلى أول نهائي لها في كأس العالم منذ 60 عامًا، ونحن نعلم جيدًا ما حدث آنذاك، في عام 1966. لكن أولًا، سيخوض فريق توماس توخيل، بالطبع، مواجهة حاسمة في نصف النهائي في أتلانتا ضد الأرجنتين أو سويسرا يوم الأربعاء (15 يوليو).

دع موقع GOAL يزودك بجميع أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباراة نصف النهائي الثانية، وأسعارها.

متى تنطلق مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين أو سويسرا في كأس العالم؟

ستُقام المباراة النصف نهائية الثانية لكأس العالم في استاد أتلانتا (استاد مرسيدس-بنز).

كأس العالم - نصف النهائي مرسيدس بنز

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين أو سويسرا في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباريات نصف نهائي كأس العالم بين إنجلترا والأرجنتين أو سويسرا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع قد قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا في نصف نهائي كأس العالم: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا: الأداء الأخير

إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

إنجلترا ضد الأرجنتين أو سويسرا: أخبار الفرق

اقرأ المزيد