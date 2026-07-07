كيفية الحصول على تذاكر مباراة إسبانيا وبلجيكا: أسعار كأس العالم، ومعلومات عن مباريات ربع النهائي، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

سجل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود إسبانيا إلى التغلب على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في مباراة دور الـ16 من كأس العالم التي أقيمت في دالاس. وبذلك، لم تكتفِ «لا روخا» بمعادلة أطول سلسلة خالية من الهزائم في تاريخها (35 مباراة)، بل حافظت أيضًا على شباكها نظيفة للمباراة السادسة على التوالي في كأس العالم.

وتأمل بلجيكا في إنهاء هذين الرقمين القياسيين عندما تلتقي مع إسبانيا في ربع النهائي يوم الجمعة في لوس أنجلوس. ورغم أن «الشياطين الحمر» لم يظهروا بأفضل مستوياتهم في بعض المباريات (حيث تعادلوا 0-0 و1-1 مع إيران ومصر على التوالي خلال مرحلة المجموعات)، إلا أنهم تغلبوا على الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، في دور الـ16، وسيسعون الآن إلى مواصلة هذا الأداء.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا، وكم ستكون تكلفتها.

متى تنطلق مباراة إسبانيا وبلجيكا؟

ستُقام هذه المباراة الأوروبية الضخمة في ربع النهائي على ملعب لوس أنجلوس (ملعب SoFi).

كيف تشتري تذاكر مباراة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

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