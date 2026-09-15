كيفية الحصول على تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر: أسعار دوري الأمم الأوروبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومعلومات المباراة، والمبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف أيرلندا الشمالية منتخب المجر على ملعب وندسور بارك في بلفاست يوم الاثنين 28 سبتمبر، في افتتاح مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى الثاني، المجموعة الثانية، إلى جانب أوكرانيا وجورجيا. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست في نوفمبر.

ستسعى أيرلندا الشمالية إلى استغلال أفضلية الأرض على ملعبها الوطني المعروف بأجوائه الحماسية وقرب المدرجات، بينما تدخل المجر المباراة بعد سلسلة نتائج حديثة واعدة تحت قيادة ماركو روسي. ومع وجود أوكرانيا وجورجيا أيضًا في المجموعة، قد تكتسب هذه المواجهة المبكرة أهمية كبيرة مع نهاية دور المجموعات.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 ويندسور بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

تُطرح تذاكر مباراة بلفاست أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (IFA)، مع منح الأفضلية عادةً لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء قبل طرح ما تبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد المجري لكرة القدم (MLSZ) نقطة الانطلاق المكافئة لمباراة الإياب في بودابست.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع الرسمي العام – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

سعة محدودة – يتسع وندسور بارك لما يزيد قليلًا على 18,000 متفرج، ما يجعله أحد أصغر الملاعب في المستوى الثاني، وهي مباراة قد تُباع تذاكرها بسرعة

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا إلى السعة المحدودة لملعب وندسور بارك، يُنصح بشدة بالحجز المبكر لمباراة بلفاست على وجه الخصوص.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

تبدأ الأسعار الرسمية لمباراة بلفاست عبر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم من نحو 80 يورو، مع توافر النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى المميزة بالقيمة الاسمية طالما استمر التخصيص. كما تبدأ الأسعار الرسمية لمباراة بودابست عبر الاتحاد المجري لكرة القدم من نحو 65 يورو.

Ticombo هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، مع بدء عروض السوق الثانوية لمباراة بلفاست حاليًا من أسعار أعلى بكثير نظرًا إلى السعة المحدودة للملعب والطلب المبكر القوي.

وكما هو الحال مع أي مباراة تُقام على ملعب ذي سعة محدودة، قد تتغير الأسعار بسرعة مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

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