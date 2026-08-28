يواجه أوجسبورج فريق باير ليفركوزن يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب WWK Arena في أوجسبورج.

سيسعى أوجسبورج إلى تكرار نجاحاته الأخيرة أمام ليفركوزن، بعدما حقق الفوز في مواجهتيهما المباشرتين في الدوري الألماني خلال موسم 2025–26. وفي المقابل، سيهدف باير ليفركوزن إلى فرض جودته خارج أرضه وحصد ثلاث نقاط مهمة بعيدًا عن الديار في مرحلة مبكرة من مشوار الدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تقام مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن على ملعب WWK Arena في أوجسبورج، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة في وقت أقرب إلى تاريخ المواجهة.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 إس جي إل أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

يمكن شراء تذاكر FC Augsburg وBayer 04 Leverkusen مباشرة عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالناديين والشركاء المعتمدين:

المتجر الرسمي لتذاكر FC Augsburg: متاح على الموقع الرسمي لنادي FC Augsburg ‏(fcaugsburg.de) ضمن بوابة التذاكر الخاصة به، والتي تعد المزود الأساسي والأكثر موثوقية للمباريات التي يستضيفها ملعب WWK Arena.

بوابة تذاكر الجماهير الضيفة الخاصة بـ Bayer 04 Leverkusen: يمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي لـ Bayer 04 Leverkusen ‏(bayer04.de)، وتحديدًا لأعضاء النادي المعتمدين من ليفركوزن ومشجعي المدرج المخصص للجماهير الضيفة.

مكتب تذاكر WWK Arena: شبابيك التذاكر الموجودة في الملعب في أوجسبورج، وذلك حسب التوافر يوم المباراة إذا لم تكن المواجهة قد نفدت بالكامل.

منصات إعادة البيع الثانوية: أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub، التي تجمع التذاكر من بائعين خارجيين إذا كانت الحصة الرسمية قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة FC Augsburg ضد Bayer Leverkusen في الدوري الألماني بحسب الفئة وقناة الشراء:

الأسعار الرسمية للأندية (السعر الاسمي)

منطقة الوقوف (الألتراس / المشجعون المحليون): حوالي £12 – £15 (€15 – €17)

المدرج الجنوبي / خلف المرمى: حوالي £21 – £38 (€25 – €45)

الفئتان 2 و3 (المدرجات الجانبية / المنحنيات): حوالي £27 – £44 (€32 – €52)

الفئة 1 (Gegengerade / الجانب الطولي الأوسط): حوالي £38 – £58 (€45 – €69)

أسعار سوق إعادة البيع الثانوية

سعر البداية: متاح ابتداءً من £30 على منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح بين £45 و£110 بحسب قرب المقعد، وموقع المدرج، وحجم الطلب المتأخر.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوجسبورج وباير ليفركوزن

يدخل أوجسبورج هذه المواجهة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وخسارتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على إنرجي كوتبوس في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس، وذلك بعد خسارة ثقيلة 4-0 أمام ليدز يونايتد في مباراة ودية تحضيرية للموسم. وفي وقت سابق من الصيف، فاز أوجسبورج على ساسولو 3-2 واكتسح فريق SC Schwaz من الدرجات الأدنى بنتيجة 15-0، رغم أن هذه السلسلة شهدت أيضًا خسارة 5-2 أمام بورنموث. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل أوجسبورج 20 هدفًا واستقبل 11.

أما آخر خمس مباريات لليفركوزن، فأسفرت عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وكانت الأحدث منها فوزًا كبيرًا 4-0 على فيهين فيسبادن في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس. كما تغلب على نيوكاسل يونايتد 2-1 وإشبيلية 2-1 في فترة الإعداد، بينما جاءت هزيمته الوحيدة أمام نوتنجهام فورست، الذي فاز 2-1 يوم 12 أغسطس. وسجل ليفركوزن تسعة أهداف خلال هذه المباريات الخمس واستقبل أربعة، من بينها مباراتان بشباك نظيفة.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 18 أبريل 2026، عندما فاز أوجسبورج 2-1 على ملعب ليفركوزن في مباراة بالدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز أوجسبورج أيضًا في مباراة الدور الآخر في ديسمبر 2025، بعدما تغلب على ليفركوزن 2-0 على ملعب WWK Arena. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، فاز أوجسبورج مرتين، وفاز ليفركوزن مرتين، وانتهت مباراة واحدة بفوز ليفركوزن على أرضه 2-0 في أبريل 2025. ويظهر سجل المواجهات في هذه المباريات الخمس تقاربًا واضحًا، مع إثبات كلا الفريقين قدرتهما على الفوز على ملعب الآخر.