تستضيف ألمانيا صربيا في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم 1 أكتوبر 2026. وتعد هذه المواجهة بجرعة من كرة القدم الدولية رفيعة المستوى، إذ تلتقي دولتان من كبار منتخبات أوروبا في مواجهة تنافسية مهمة.

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متى تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، مع عدم توافر معلومات البث الرسمية لهذه المباراة في الوقت الحالي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الألماني لكرة القدم DFB، التي تعمل باعتبارها الموزع الرئيسي لمباريات منتخب ألمانيا على أرضه. ويعد الموقع الرسمي وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الأساسي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على البوابة الرسمية للاتحاد الألماني لكرة القدم DFB من €35 للدخول العام في مقاعد الفئة الرابعة، مع ارتفاع الأسعار بحسب زاوية الرؤية والفئة المختارة في أرجاء ملعب أليانز أرينا.

أما في الأسواق الثانوية مثل StubHub، فتبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حاليًا من €132 للمقعد الواحد، وذلك وفقًا للتوافر وموقع المقعد والطلب في الوقت الفعلي.

ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ألمانيا ضد صربيا

فازت ألمانيا في مباراتين وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياتها بالتعادل 1-1 مع باراجواي في كأس العالم يوم 29 يونيو، وهو ما أدى إلى خروجها من البطولة. كما حققت فوزًا بنتيجة 7-1 على كوراساو وانتصارًا 2-1 على كوت ديفوار خلال السلسلة نفسها، مسجلة 13 هدفًا في المجمل مقابل استقبال سبعة أهداف.

كما فازت صربيا في مباراتين وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت 3-0 أمام كل من كابو فيردي وإسبانيا. وجاء انتصاراها على حساب السعودية ولاتفيا، وكلاهما بنتيجة 2-1. وسجلت صربيا ثمانية أهداف واستقبلت 14 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

ألمانيا ضد صربيا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الطرفين في مارس 2019، عندما تعادلت ألمانيا وصربيا 1-1 في مباراة ودية. وعلى امتداد أربع مواجهات مباشرة مسجلة، فازت ألمانيا في مباراتين، وفازت صربيا في واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء الانتصار الوحيد لصربيا في البيانات خلال كأس العالم 2010، حين فازت 1-0 يوم 18 يونيو في دور المجموعات.



