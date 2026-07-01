كيفية الحصول على تذاكر مباراة أستراليا ومصر: أسعار كأس العالم، ومعلومات عن مباريات دور الـ32، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

ستشهد ولاية تكساس يوم الجمعة المقبل (3 يوليو) مواجهة مثيرة بين أسلوبين مختلفين في لعب كرة القدم، حيث تتنافس أستراليا مع مصر في مباراة منتظرة بشدة ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقد شقت منتخب أستراليا طريقها بصعوبة عبر منافسات المجموعة D الصعبة، معتمدةً على مرونتها التكتيكية وصلابتها الدفاعية لتأمين مقعدها في مرحلة خروج المغلوب.

وستواجه أستراليا منتخب مصر الذي استغل الفرص المتاحة وتجاوز مرحلة المجموعات (G) بنجاح بفضل بعض النتائج التي تحققت بعد صراع شديد، ومن بينها الفوز التاريخي الأول للدولة الأفريقية في كأس العالم (3-1 على نيوزيلندا).

يقدم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمشاهدة مباراة أستراليا ومصر، وأسعار التذاكر.

متى تبدأ مباراة أستراليا ومصر؟

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

كيفية شراء تذاكر مباراة أستراليا ومصر في كأس العالم

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة أستراليا ومصر في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع قد قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

أستراليا ضد مصر: كل ما تحتاج معرفته عن مباراة كأس العالم

أستراليا ضد مصر: الأداء الأخير

أستراليا ضد مصر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أستراليا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 3 - 0 أستراليا 0 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

أستراليا ضد مصر: أخبار الفريقين

اقرأ المزيد