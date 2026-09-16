كيفية الحصول على تذاكر مباراة اليونان ضد هولندا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف اليونان منتخب هولندا في مواجهة عالية المخاطر ضمن دوري الأمم الأوروبية UEFA على ملعب تومبا في سالونيك يوم 1 أكتوبر 2026. ويخوض المنتخبان هذه المباراة وهما يحملان تاريخًا أوروبيًا عريقًا في كرة القدم، ما يضمن أجواءً حماسية يوم اللقاء.

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متى تنطلق مباراة اليونان ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تُقام مباراة اليونان ضد هولندا على ملعب تومبا في سالونيك، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي لاحقًا. تحقق من الناقل في منطقتك لمعرفة التوقيت الدقيق.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 Toumba Stadium

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليونان ضد هولندا في دوري الأمم للرجال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد اليوناني لكرة القدم، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب اليونان على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي الوجهة الأولى للجماهير الباحثة عن تذاكر بالسعر الرسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليونان ضد هولندا في دوري الأمم للرجال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على البوابة الرسمية للاتحاد اليوناني لكرة القدم عادة من 25 € للمقاعد العامة، مع ارتفاع الأسعار بحسب موقع المقعد والفئة داخل ملعب تومبا.

أما في الأسواق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ الأسعار حاليًا من 65 € بحسب توافر المقاعد وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

اليونان ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اليونان ضد هولندا

لم يحقق منتخب اليونان أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته خسارة 0-1 أمام إيطاليا في مباراة ودية يوم 7 يونيو، كما تعادل قبلها 2-2 مع السويد. وفشل منتخب اليونان في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل ثلاثة أهداف فقط إجمالًا خلال هذه السلسلة.

فاز منتخب هولندا في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 1-1 مع المغرب في كأس العالم يوم 30 يونيو، وهي النتيجة التي أنهت مشواره في البطولة. وقبل ذلك، فاز على السويد 5-1 وعلى تونس 3-1 في البطولة نفسها، كما تعادل 2-2 مع اليابان. وسجل المنتخب الهولندي 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اليونان ضد هولندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في أكتوبر 2023، عندما خسرت اليونان 0-1 أمام هولندا في مباراة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا في أثينا. وقبلها بشهر، فازت هولندا 3-0 على أرضها في مباراة الإياب من التصفيات نفسها. كما فازت هولندا 4-0 في مباراة ودية عام 2004، بينما حققت اليونان انتصارًا 2-1 في مباراة ودية عام 2016 في أمستردام. وتتقدم هولندا في سجل المواجهات المباشرة عبر المباريات الأربع المسجلة، بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لليونان.



