تلتقي اليونان مع ألمانيا في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب تومبا في سالونيك يوم 4 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة البارزة بين منتخبين أوروبيين شغوفين بكرة القدم في لقاء تنافسي مهم.

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متى تنطلق مباراة اليونان ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة اليونان ضد ألمانيا يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب تومبا في سالونيك، مع عدم توفر معلومات البث الرسمية لهذه المواجهة في الوقت الحالي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 Toumba Stadium

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليونان ضد ألمانيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب اليوناني على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي الخيار المناسب لك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليونان ضد ألمانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد اليوناني لكرة القدم عادة من 25 € لمقاعد الفئة العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب القطاع وفئة المقاعد داخل ملعب تومبا.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار الحالية من 48 € للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب اختيار المقعد، والموقع، وحجم الطلب في السوق لحظة الشراء.

اليونان ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اليونان وألمانيا

لم تفز اليونان في أي من آخر خمس مباريات لها، إذ سجلت ثلاثة تعادلات وهزيمتين خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 0-1 أمام إيطاليا في مباراة ودية يوم 7 يونيو، كما تعادلت قبل ذلك 2-2 مع السويد. وفشلت اليونان في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، رغم أنها استقبلت ثلاثة أهداف فقط إجمالًا. واكتملت سلسلة المباريات الخمس بتعادلين أمام المجر وبيلاروسيا.

فازت ألمانيا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع باراجواي في كأس العالم يوم 29 يونيو، وهي النتيجة التي أدت إلى خروجها من البطولة. وقبل ذلك، فازت على الولايات المتحدة 2-1 في مباراة ودية، واكتسحت كوراساو 7-1، ثم تغلبت على كوت ديفوار 2-1 في كأس العالم، قبل أن تخسر 2-1 أمام الإكوادور. وسجلت ألمانيا 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، واستقبلت ستة أهداف.

اليونان ضد ألمانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين الطرفين في يونيو 2024، عندما فازت ألمانيا على اليونان 2-1 في مباراة ودية. وعلى امتداد أربع مواجهات مباشرة مسجلة، فازت ألمانيا في ثلاث، بينما لم تحقق اليونان أي فوز، مع مباراة واحدة لم تنته بانتصار ألماني، وهي هزيمة لليونان بنتيجة 2-4 في تصفيات كأس العالم عام 2001 أُقيمت في أثينا. كما فازت ألمانيا أيضًا 4-2 على اليونان في يورو 2012، و2-0 في تصفيات كأس العالم في سبتمبر 2000.



