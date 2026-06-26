كيفية الحصول على تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك: أسعار تذاكر دور الـ32 في كأس العالم، ومعلومات عن المباريات، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

الحفلة لم تبدأ بعد بالنسبة للمضيفين المشاركين، حيث يستهل المنتخب الأمريكي للرجال بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو مشواره في مرحلة خروج المغلوب بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك القوي.

وقد حسم منتخب «النجوم والأشرطة» صدارة المجموعة D بفارق مريح قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، بعد انتصاراته المبهرة على باراغواي وأستراليا، مما أشعل حماساً هائلاً في أوساط الجماهير في الدولة المضيفة.

وسيواجهون منتخب البوسنة والهرسك الخطير والمتمرس، الذي شق طريقه إلى دور الـ32 باعتباره أحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.

متى تنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم؟

ستُقام مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك في مرحلة خروج المغلوب على ملعبسان فرانسيسكو باي أريا (ليفيز ستاديوم) في سانتا كلارا، كاليفورنيا.

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع قد قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة النطاق السعري الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

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