تبقى النمسا على أرضها بعد مباراتها الافتتاحية أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، إذ تستضيف كوسوفو في فيينا يوم الأحد 27 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب إسرائيل وكوسوفو، تضم مجموعة النمسا أيضاً جمهورية أيرلندا، وذلك في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني. وستلعب النمسا ضد المنتخبات الثلاثة ذهاباً وإياباً خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 بالمستوى الأول، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 بالمستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة النمسا ضد كوسوفو على ملعب إرنست هابل فيينا، يوم الأحد 27 سبتمبر، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 إرنست هابل

كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية للبيع لأول مرة في بداية يونيو.

وكان بإمكان جماهير أصحاب الأرض شراء تذاكرهم مباشرة من الاتحاد النمساوي لكرة القدم أو من شريكه الرسمي لبيع التذاكر Oeticket.

أما جماهير كوسوفو الراغبة في شراء تذاكر القسم المخصص للجماهير الضيفة في ملعب إرنست هابل، فكان عليها الحصول عليها عبر اتحاد كرة القدم في كوسوفو.

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية بين 16 و70 يورو، بحسب فئة المقاعد والعمر.

ينقسم ملعب إرنست هابل إلى قطاعات مختلفة بالألوان، من القطاع A إلى القطاع F، وتعكس الأسعار مدى قربك من أرض الملعب:

الجانب الطويل من الملعب، القطاعات B وC وD وE : وهي المقاعد المميزة بمحاذاة خط التماس. ويمكن أن تصل أغلى تذاكر البالغين في هذه المناطق الرئيسية إلى 70 يورو.

أقسام الجماهير الضيفة، القطاعان A وF : وهي مخصصة تحديداً لجماهير كوسوفو "داردانس". ويبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة الرسمية للبالغين في هذه الأقسام 38 يورو.

خصم الأطفال : تتوافر تذاكر منخفضة السعر للشباب، للأطفال حتى 14 عاماً، بداية من 16 يورو.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبين مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إرنست هابل

يُعد ملعب إرنست هابل، الواقع في منطقة براتر الخضراء في فيينا، أكبر ملعب رياضي في النمسا. وبسعة تبلغ 50,865 متفرجاً، يُعتبر المقر التاريخي للمنتخب النمساوي لكرة القدم، كما يُستخدم أيضاً كأحد أبرز المواقع لإقامة الحفلات الموسيقية الكبرى.

افتُتح الملعب لأول مرة عام 1931، ثم أُعيد بناؤه وتوسعته بشكل كبير في عام 1956 بعدما تعرض لقصف كثيف خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد وفاة اللاعب والمدرب النمساوي الأسطوري إرنست هابل، أُعيدت تسمية الملعب رسمياً تكريماً له في عام 1992.

لحظات لا تُنسى في ملعب إرنست هابل:

اللمسة الخلفية الأسطورية (1987) : في نهائي كأس أوروبا، سجل رباح ماجر لاعب بورتو هدفاً شهيراً وجريئاً بكعب القدم في مرمى بايرن ميونخ، ليساعد الفريق البرتغالي على تحقيق فوز تاريخي بنتيجة 2-1.

المباراة الشبح (1970) : بسبب هطول أمطار غزيرة، حضر أقل من 10,000 مشجع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية بين مانشستر سيتي وغورنيك زابجه، وهي المباراة التي فاز بها الفريق الإنجليزي 2-1. وكانت سعة الملعب في ذلك الوقت 91,000 متفرج.

بداية العصر الذهبي لإسبانيا (2008) : كان الملعب الجوهرة الأبرز في بطولة يورو 2008. واستضاف النهائي الذي سجل فيه فرناندو توريس هدف الفوز، ليمنح إسبانيا انتصاراً بنتيجة 1-0 على ألمانيا.

سقف محايد للانبعاثات: أُضيفت البنية الضخمة لسقف الملعب المتموج في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ومؤخراً، أُنشئ تركيب ضخم من الألواح الشمسية على امتداد السقف. وبالاقتران مع المجسات الحرارية الأرضية تحت الأرض، يجعل ذلك مجمع الملعب بالكامل محايداً تماماً للانبعاثات.

كيفية الوصول

يرتبط ملعب إرنست هابل بشبكة مواصلات ممتازة ويسهل الوصول إليه للغاية. ونظراً لوقوعه داخل متنزه براتر في الحي الثاني من فيينا، ليوبولدشتات، صُممت شبكة النقل في المدينة لنقل عشرات الآلاف من الأشخاص من وإلى الملعب بسرعة كبيرة.

مترو الأنفاق (U-Bahn): يتميز مترو فيينا بأنه منخفض التكلفة وآمن، كما يشغل رحلات إضافية خلال المباريات والحفلات الموسيقية.

الخط U2، الخط البنفسجي : استقل خط U2 مباشرة إلى محطة Stadion. وتفتح مخارج المحطة مباشرة أمام محيط الملعب. ومن هناك، تحتاج إلى مسافة سير مستوية لمدة دقيقتين للوصول إلى البوابات.

الخط U3، الخط البرتقالي : استقل خط U3 إلى محطة Schlachthausgasse. ومن هناك، ستسير لمدة 15 دقيقة في طريق جميل عبر جسر Stadionallee ومن خلال المتنزه وصولاً إلى الملعب.

بالحافلة: تُعد الحافلات بديلاً رائعاً إذا كنت قادماً من الأجزاء الشرقية أو الشمالية من المدينة.

الخطان 77A و84A : يتوقف هذان الخطان المحليان مباشرة عند موقف حافلات Stadion.

الخط 11A : ينطلق هذا الخط من شمال فيينا ويتوقف عند Stadion (Meiereistraße)، بجوار الملعب مباشرة.

بالدراجة أو سيراً على الأقدام: تشتهر فيينا بمساراتها الآمنة والمستوية للدراجات. وإذا كان الطقس جيداً، فهذه هي الطريقة الأكثر راحة للوصول.

بالسيارة: القيادة مباشرة إلى الملعب في أيام الفعاليات صعبة للغاية. فالطريق الرئيسي، Meiereistraße، يكون مغلقاً عادة من قبل الشرطة، كما تكون الاختناقات المرورية شديدة. وإذا كنت مضطراً للقيادة، فلا تحاول ركن السيارة عند الملعب. وبدلاً من ذلك، استخدم موقف Park & Ride (P+R) أبعد قليلاً، ثم استقل خط المترو U2.

مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

النمسا ضد كوسوفو: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: النمسا (23) ضد كوسوفو (78)

قدم المنتخبان نتائج متباينة في مبارياتهما الخمس الأخيرة، رغم أن النمسا واجهت منافسين أعلى مستوى بشكل واضح بسبب مشوارها الصيفي في كأس العالم 2026.

بلغت النمسا دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل أن تخرج على يد إسبانيا بنتيجة 3-0. ولم تحافظ على شباكها نظيفة في أي من مبارياتها في أميركا الشمالية.

أما كوسوفو، ففشل بصعوبة في التأهل إلى كأس العالم بعد خسارته 1-0 أمام Turkiye في نهائي الملحق خلال مارس. وكانت آخر مرة ظهر فيها المنتخب عندما فاز على أندورا 3-0 في مباراة ودية خلال يونيو.

النمسا ضد كوسوفو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لم يسبق للنمسا وكوسوفو أن تواجها في مباراة بين المنتخبين الأولين للرجال. وبعد لقائهما الأول على الإطلاق في ملعب إرنست هابل في فيينا يوم 27 سبتمبر، سيلتقيان مجدداً بعد ذلك في ملعب مدينة بريشتينا في عاصمة كوسوفو يوم 4 أكتوبر.

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 النمسا النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آيرلندا إيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكيان العبري الكيان العبري 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوسوفو كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



