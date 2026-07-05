كيفية الحصول على تذاكر مباراة النرويج وإنجلترا: أسعار كأس العالم في ميامي، ومعلومات عن مباريات ربع النهائي، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

بلغت الإثارة ذروتها في كأس العالم 2026 مع التأكيد رسميًا على إقامة مباراة ربع نهائية تاريخية في فلوريدا: النرويج ضد إنجلترا.

تستغل النرويج عودتها إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا إلى أقصى حد. فقد فاجأ "الفايكنج" البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في ملعب ميتلايف لتضمن مكانها في ربع النهائي.

ونجحت إنجلترا بقيادة توماس توخيل من مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة شهدت تسجيل خمسة أهداف في ملعب أزتيكا، لتتغلب بصعوبة على المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، بنتيجة 3-2.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد إنجلترا؟

ستُقام هذه المواجهة الضخمة في ربع النهائي في ملعب هارد روك / ملعب ميامي في فلوريدا.

كأس العالم - المراحل الإقصائية هارد روك

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج وإنجلترا في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة النرويج وإنجلترا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

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