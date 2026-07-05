كيفية الحصول على تذاكر مباراة النرويج ضد المكسيك أو إنجلترا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن مباريات ربع النهائي، وعروض اللحظة الأخيرة، والمزيد

تستغل النرويج عودتها إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا على أكمل وجه. فقد فاجأ «غزاة الفايكنج» البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في ملعب ميتلايف ليحجزوا مكانهم في ربع النهائي.



ومهما كان ما سيحدث في ميامي يوم السبت، فإن «الاحمر، الأبيض، الأزرق» قد تجاوزوا بالفعل أفضل أداء سابق لهم في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض.



لا يزال إرلينغ هالاند القلب النابض لفريق ستال سولباكن، وقد رفع رصيده في البطولة إلى سبعة أهداف بفضل ثنائيته ضد البرازيل، مما يعني أنه يتصدر ترتيب «الحذاء الذهبي» بالتساوي مع كيليان مبابي وليونيل ميسي.



وسيتحدد من ستواجهه النرويج في دور الثمانية بناءً على نتيجة المواجهة بين المكسيك وإنجلترا في ملعب أزتيكا.



دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك لمباراة النرويج ضد المكسيك أو إنجلترا، وكم ستكون تكلفتها.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد المكسيك أو إنجلترا؟

ستُقام هذه المباراة الضخمة في ربع النهائي على ملعب هارد روك / ملعب ميامي في فلوريدا.

كأس العالم - المراحل الإقصائية هارد روك

كيف تشتري تذاكر مباراة النرويج ضد المكسيك أو إنجلترا في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباريات كأس العالم بين النرويج والمكسيك أو إنجلترا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

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