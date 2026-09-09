تستضيف النرويج حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، البرتغال، على ملعب أوليفال في أوسلو يوم الأحد 27 سبتمبر، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب الدراجاو في بورتو خلال الأسبوع التالي. وتندرج المباراتان ضمن جدول تنافسي للمجموعة الرابعة من المستوى الأول، الذي يضم أيضًا الدنمارك وويلز.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة النرويج ضد البرتغال الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول؟

تقام مباراة النرويج ضد البرتغال على ملعب أوليفال في أوسلو يوم الأحد 27 سبتمبر، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج ضد البرتغال؟

تُطرح تذاكر مباراة أوسلو أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة لاتحاد كرة القدم النرويجي، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، FPF، نقطة الانطلاق المكافئة لمباراة الإياب في بورتو.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويعرض المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الأولى على ملعب أوليفال في أوسلو، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب الدراجاو في بورتو.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي ، يبدأ بعد إغلاق فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقصر

التحويلات المضمونة ، كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين ثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

تذاكر الجماهير الضيفة ، تُدار الحصص المخصصة لجماهير النرويج المسافرة إلى بورتو عبر قنوات FPF، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية ، يعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع الاهتمام الكبير بمنتخب النرويج بقيادة هالاند، ومكانة البرتغال بوصفها حاملة اللقب، يُنصح بالحجز المبكر لكلا المباراتين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج ضد البرتغال؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة أوسلو عبر قنوات بيع التذاكر التابعة لاتحاد كرة القدم النرويجي، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت التذاكر متوفرة. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، FPF، على مباراة بورتو بالطريقة نفسها.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وهذه لمحة تقريبية عما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (أوسلو): تبدأ من نحو 40 يورو إلى 55 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين على ملعب أوليفال

المقاعد المتوسطة السعر (أوسلو): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بورتو: تتجه الأسعار إلى الارتفاع نظرًا لوضع البرتغال كحاملة للقب، مع توقع زيادة الطلب في سوق إعادة البيع كلما اقترب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة تخص حاملة اللقب، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

النرويج ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النرويج والبرتغال

تدخل النرويج هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، بعدما سجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجها خسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت انتصارين متتاليين بفوزها على البرازيل 2-1 وعلى كوت ديفوار 2-1، وكانت قد استهلت البطولة في وقت سابق بانتصار 3-2 على السنغال.

وأسفرت آخر خمس مباريات للبرتغال عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، مع تسجيل تسعة أهداف واستقبال ثلاثة. وكانت آخر مباراة لها خسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على كرواتيا 2-1 وحققت انتصارًا كبيرًا 5-0 على أوزبكستان، فيما استكملت التعادلات أمام كولومبيا والكونغو الديمقراطية سلسلة المباريات الخمس.

النرويج ضد البرتغال: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في مباراة ودية في مايو 2016، حين فازت البرتغال 3-0. وعلى امتداد أربع مواجهات مسجلة، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل فوز واحد للنرويج، وكان انتصار النرويج الوحيد على أرضها بنتيجة 1-0 في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2010. وفازت البرتغال في مباراة الإياب من التصفيات بنتيجة 1-0 في لشبونة خلال العام التالي.

ترتيب النرويج والبرتغال

في المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، تحتل النرويج حاليًا المركز الثاني فيما تأتي البرتغال في المركز الثالث.