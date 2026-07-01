كيفية الحصول على تذاكر مباراة المكسيك وإنجلترا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن مباريات دور الـ16، وعروض اللحظة الأخيرة في مكسيكو سيتي، والمزيد

تم تحديد موعد رسمي لمباراة حاسمة ومثيرة للغاية في العاصمة، حيث يلتقي المضيف المشارك المكسيك مع إنجلترا في مواجهة حافلة بالنجوم ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وقد تأهل منتخب «إل تري» إلى دور ربع النهائي بعد فوزه الرائع بنتيجة 2-0 على الإكوادور دون أن تهتز شباكه، مما أدى إلى اندفاع الجماهير التي غصت بالمدرجات في حالة من النشوة المطلقة.

ويستقبل المنتخب المكسيكي الآن منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، الذي نجح في تعويض تأخره المبكر أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية ليتأهل بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية هاري كين في الشوط الثاني.

وفي ظل أجواء عدائية تشبه «المرجل» في مكسيكو سيتي، يواجه «الأسود الثلاثة» الاختبار الحقيقي لقدراتهم على الفوز باللقب أمام البلد المضيف الذي يستمد قوته من تاريخه العريق.

متى تبدأ مباراة كأس العالم بين المكسيك وإنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في دور الـ16 بين المكسيك وإنجلترا في استاد مكسيكو سيتي (إستاد أزتيكا).

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه المرحلة ليست عبارة عن سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

كأس العالم: المكسيك ضد إنجلترا: كل ما تحتاج إلى معرفته

أداء المكسيك وإنجلترا

المكسيك ضد إنجلترا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المكسيك آخر مباراتان إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إنجلترا 3 - 1 المكسيك

إنجلترا 4 - 0 المكسيك 1 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب المكسيك وإنجلترا

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