كيفية الحصول على تذاكر مباراة المكسيك ضد الإكوادور في اللحظات الأخيرة: أسعار كأس العالم، معلومات مباراة دور الـ16، المبيعات الأخيرة والمزيد

أجواء مشتعلة مضمونة الليلة في ملعب أزتيكا الأسطوري، حين يواجه المنتخب المكسيكي، أحد المستضيفين المشاركين، منتخب الإكوادور في مواجهة حاسمة ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

يدخل منتخب المكسيك الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعد تصدره المجموعة الأولى بسجل مثالي كامل، ما أشعل موجة هائلة من الإيمان في أنحاء البلاد.

وسيواجه منتخبًا إكوادوريًا صلبًا أثبت قدرته على المنافسة ببلوغه من مجموعة خامسة صعبة، وكان أبرز ما حققه فيها الفوز المفاجئ والمثير على ألمانيا.

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متى تنطلق مباراة المكسيك ضد الإكوادور في كأس العالم؟

ستقام مباراة المكسيك ضد الإكوادور على ملعب مكسيكو سيتي ستاديوم (إستاديو أزتيكا) في مدينة مكسيكو، المكسيك.

كأس العالم - 1/16 30 يونيو 2026 - 22:00 أزتيكا

ما المباراة التالية في دور الـ16؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين، 6 يوليو المكسيك/الإكوادور ضد إنجلترا /جمهورية الكونغو الديمقراطية إستاديو أزتيكا، المكسيك تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة المكسيك ضد الإكوادور في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، فإن سحوبات التذاكر الرسمية الكبرى لكأس العالم، بما في ذلك Visa Presale وEarly Ticket Draw وRandom Selection Draw بعد القرعة، قد انتهت رسميًا.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، بات التوافر الأساسي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة يوم 1 أبريل. وهذه ليست قرعة، إذ تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

تم فتح السوق الرسمية لإعادة البيع التابعة لـFIFA. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة المعتمدة الأساسية أمام الجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

وبدلاً من ذلك، يمكن للجماهير التوجه إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظات الأخيرة. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المكسيك ضد الإكوادور في كأس العالم؟

اعتمد FIFA التسعير المتغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا فقط، لفئات محددة من المشجعين، بينما وصلت أسعار النهائي إلى 6,730 دولارًا، هذا بخلاف الأسواق الثانوية وإعادة البيع التي ارتفعت فيها الأسعار إلى ما هو أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 - 540 دولارًا 550 - 3,200 دولار (1,250 دولارًا) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب القياسية) 225 - 540 دولارًا 400 - 2,800 دولار (1,134 دولارًا) 4 يوليو - 7 يوليو دور الـ16 240 - 640 دولارًا 650 - 4,200 دولار (1,518 دولارًا) 9 يوليو - 11 يوليو ربع النهائي 450 - 1,775 دولارًا 850 - 5,500 دولار (2,348 دولارًا) 14 يوليو - 15 يوليو نصف النهائي 930 - 3,295 دولارًا 1,500 - 9,500 دولار (3,721 دولارًا) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 - 800 دولار 500 - 3,500 دولار (1,480 دولارًا) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب MetLife) 1,490 - 7,875 دولارًا 5,900 - 38,000+ دولار (15,240 دولارًا)

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