ستسعى المجر إلى تقديم أداء أفضل في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما فازت في مباراة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات خلال نسخة 2024/25 وهبطت من المستوى A. ويمكنك حجز تذاكر مباريات المجر المقبلة اليوم.

بعد مباراتها الافتتاحية على أرضها في دوري الأمم الأوروبية أمام أوكرانيا، ورحلتها إلى بلفاست لمواجهة أيرلندا الشمالية، تستضيف المجر جورجيا على ملعب بوشكاش أرينا يوم الجمعة 2 أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في المسابقة. وستلعب المجر أمام المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية A لموسم 2028-29، بينما سيهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية C لموسم 2028-29. بالإضافة إلى ذلك، سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود/الهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة المجر ضد جورجيا على ملعب بوشكاش أرينا (بودابست)، يوم الجمعة 2 أكتوبر، على أن تنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 بوشكاش أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية

يجب شراء التذاكر الرسمية لمباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر اتحادي كرة القدم الوطنيين المعنيين، بدلًا من بوابة مركزية تابعة ليويفا.

وبالنسبة لجماهير أصحاب الأرض، فقد كانت التذاكر متاحة عبر الاتحاد المجري لكرة القدم (MLSZ) منذ أواخر أغسطس. وفُتحت نوافذ الأولوية أولًا أمام أعضاء روابط المشجعين الرسمية وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرحها للبيع العام.

أما تذاكر مدرجات الجماهير الضيفة، فقد جرى تخصيصها وبيعها من جانب الاتحاد الجورجي لكرة القدم (GFF)، عبر شريكه الرسمي في بيع التذاكر Biletebi.ge.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية بين 40 و95 يورو عند شرائها مباشرة عبر اتحاد كرة القدم المستضيف.

ينقسم ملعب بوشكاش أرينا إلى أربع فئات رئيسية:

الفئة 1 (الجانبان الطوليان - الحلقات السفلية) : هذه هي التذاكر القياسية المميزة، وتضعك بمحاذاة خطي التماس الرئيسيين، في المدرجين الشرقي والغربي، بالقرب من أرضية الملعب. وهي الأغلى سعرًا، لكنها توفر أفضل موقع للمشاهدة.

الفئة 2 (الجانبان الطوليان - الحلقات العلوية) : تقع هذه المقاعد على امتداد خطي التماس، لكن في المستويات الأعلى من الملعب. وستحصل مع ذلك على رؤية رائعة لسير اللعب من الجانب، رغم جلوسك على مسافة أبعد من أرضية الملعب.

الفئة 3 (الجانبان القصيران - الحلقات السفلية) : تقع هذه المقاعد مباشرة خلف المرميين في المستوى السفلي. وعادة ما يجلس هنا أكثر مشجعي أصحاب الأرض حماسًا، ما يوفر أجواء مذهلة وصاخبة.

الفئة 4 (الجانبان القصيران - الحلقات العلوية) : الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية. تقع هذه المقاعد خلف المرميين في أعلى مستوى من الملعب.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبين مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بوشكاش أرينا

يُعد بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم روعة وتطورًا من الناحية التكنولوجية في أوروبا.

وافتُتح في نوفمبر 2019، وتبلغ سعته 67,215 متفرجًا في مباريات كرة القدم، ويمكنه استضافة ما يصل إلى 80,000 شخص في الحفلات الموسيقية.

ويمثل الملعب نصبًا لتاريخ كرة القدم المجرية، إذ حل بالكامل محل نيبستاديون الأسطوري (ملعب الشعب)، مع إعادة تدوير مواده المادية والحفاظ على إرثه الجميل.

لحظات لا تُنسى في بوشكاش أرينا:

يورو 2020 : استضاف الملعب أربع مباريات كبرى خلال البطولة. واكتسب شهرة عالمية لكونه الملعب الوحيد الذي سمح بحضور جماهيري كامل بنسبة 100% خلال قيود جائحة كوفيد-19، ما خلق أجواء صاخبة لا مثيل لها.

نهائيات الكؤوس الأوروبية : استضاف بنجاح كأس السوبر الأوروبي 2020 (بايرن ميونخ ضد إشبيلية)، ونهائي الدوري الأوروبي 2023 (إشبيلية ضد روما)، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2026 مؤخرًا (باريس سان جيرمان ضد آرسنال).

حفلات تاريخية : استضاف الملعب القديم شخصيات موسيقية أسطورية مثل لويس أرمسترونغ، وكوين (في واحدة من آخر حفلات فريدي ميركوري)، ومايكل جاكسون، وذا رولينغ ستونز. ويواصل الملعب الجديد هذا الإرث، مستضيفًا عروضًا حديثة ضخمة مثل رامشتاين وغنز آن روزز.

تاريخ معاد تدويره: لم يتم التخلص من الملعب القديم ببساطة. فقد أُعيد تدوير نحو 50,000 متر مكعب من الخرسانة والمواد من نيبستاديون القديم، واستخدامها في أسس بوشكاش أرينا الجديد.

كيفية الوصول إلى هناك

أفضل وسيلة وأكثرها موثوقية للوصول إلى بوشكاش أرينا في بودابست هي وسائل النقل العام، إذ تُفرض قيود كبيرة على مواقف السيارات الخاصة في أيام الفعاليات، كما تُغلق الطرق المحيطة بالملعب مباشرة في كثير من الأحيان.

يقع الملعب في المنطقة الرابعة عشرة من بودابست، ويرتبط بشكل ممتاز بشبكة النقل في المدينة.

بالمترو: يُعد استخدام المترو أسرع وسيلة للوصول إلى الملعب، ويتيح لك تجنب زحام المدينة بالكامل.

استقل خط المترو M2 (الأحمر). انزل في محطة Puskás Ferenc Stadion، ومن هناك تبعد بوابات الملعب مسافة مشي قصيرة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق.

بالترام: تمتلك بودابست شبكة ترام ممتازة تربط المناطق الخارجية مباشرة بمنطقة الملعب.

استقل الترام 1 أو الترام 1A وانزل في موقف Puskás Ferenc Stadion.

بالحافلة أو حافلة الترولي: تتوقف عدة خطوط سطحية مباشرة خارج محيط الملعب، وهو ما يعد مثاليًا إذا كنت قادمًا من الأحياء القريبة.

حافلة الترولي 75: انزل عند موقف Egressy út / Stefánia út، الذي يوصلك بالقرب من الجانب الشمالي للمجمع.

الحافلات المحلية: تخدم خطوط الحافلات 95 و130 و195 منطقة الملعب مباشرة.

سيرًا على الأقدام: إذا كنت تقيم بالقرب من سيتي بارك (Városliget) أو محطة كيليتي للسكك الحديدية، فإن المشي يُعد خيارًا عمليًا للغاية. يقع الملعب على امتداد محاور رئيسية مثل Dózsa György út وStefánia út، ويضم ساحات واسعة من الغرانيت مناسبة للمشاة ومصممة لاستيعاب الحشود الكبيرة بأمان.

مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

المجر ضد جورجيا: المستوى في المباريات الأخيرة

تصنيف فيفا: المجر (#39) ضد جورجيا (#72)

منذ خسارتها آخر مباراة لها في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي وفشلها في بلوغ النهائيات، حافظت المجر على سجلها الخالي من الهزائم في أربع مباريات ودية، إذ فازت ثلاث مرات وتعادلت مرة واحدة. وأُقيمت كل تلك المباريات الودية على أرضها.

وكما هو حال المجر، تدخل جورجيا منافسات دوري الأمم الأوروبية دون هزيمة خلال عام 2026، بعدما حققت فوزين وتعادلين. لكن مستواها خارج أرضها في المباريات التنافسية يحتاج إلى تحسن، بعدما تعرضت لثلاث هزائم متتالية عندما يتعلق الأمر بمبارياتها خارج الديار.

المجر ضد جورجيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

في كرة القدم للرجال على مستوى المنتخبات الأولى، يتساوى المنتخبان المجري والجورجي في سجل المواجهات المباشرة بانتصار واحد لكل منهما. وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2002 في تبليسي، في سبتمبر 2001، وفازت فيها جورجيا بنتيجة 3–1.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 جورجيا جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المجر المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكرانيا أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط







