تعود كرة القدم الدولية إلى بودابست، إذ تستهل المجر بقيادة ماركو روسي مشوارها في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية بمواجهة أوكرانيا على ملعب بوشكاش أرينا الشهير.

سيملأ المشجعون المجريون الملعب الوطني يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، على أمل مشاهدة دومينيك سوبوسلاي وزملائه يواصلون البناء على سلسلة واعدة من النتائج الأخيرة، بينما يتطلعون إلى توجيه رسالة مبكرة في المجموعة الثانية من المستوى الثاني.

GOAL تقدم لكم كل ما تحتاجون إليه لشراء تذاكر المجر ضد أوكرانيا، بما في ذلك أسعار دوري الأمم الأوروبية 2026/27، ومعلومات المباراة على ملعب بوشكاش أرينا، ومواعيد انطلاق اللقاء، والتفاصيل الرسمية للحجز.

متى تنطلق مباراة المجر ضد أوكرانيا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة المجر ضد أوكرانيا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، لكن يجب تأكيد التفاصيل الرسمية لموعد انطلاق اللقاء عبر القوائم المحلية في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 بوشكاش أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة المجر ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات دوري الأمم الأوروبية، بدءًا من مقاعد الدخول العام وصولًا إلى المقاعد المميزة، وذلك عبر البوابات الرسمية للاتحادات الكروية أو منصات إعادة بيع التذاكر الموثقة.

ونظرًا إلى الطلب القوي على هذه المباراة الافتتاحية في ملعب بوشكاش أرينا الذي يتسع لـ67,215 متفرجًا، فإن بيع التذاكر يتبع عادة عملية منظمة:

البيع المسبق الرسمي من MLSZ: تُمنح أولوية الوصول إلى تذاكر الدخول العام عادة للأعضاء المسجلين في الاتحاد المجري لكرة القدم (MLSZ) وحاملي التذاكر الموسمية خلال فترات بيع مسبق مخصصة. البيع العام: تُطرح مقاعد الدخول العام المتبقية للجمهور عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـMLSZ، ومن المتوقع أن تُباع الحصص الخاصة بمباراة بهذه الأهمية بسرعة.

منصات التذاكر الثانوية: إذا كنت تبحث عن أقسام نفدت تذاكرها أو مقاعد ليوم المباراة في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين شراء تذاكر موثقة عبر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المجر ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباريات دوري الأمم الأوروبية على ملعب بوشكاش أرينا بحسب فئة المقاعد، وزاوية الرؤية، والفئة العمرية المؤهلة:

فئات الأسعار: تُصنَّف تذاكر الدخول العام في ملعب بوشكاش أرينا ضمن عدة شرائح سعرية، إذ تتراوح الأسعار الاسمية لتذاكر البالغين عادة بين نحو 30 يورو و100 يورو بحسب موقع المقعد.

خصومات الفئات المخفضة: تتوفر التذاكر المخفضة عادة للناشئين، والشباب، وكبار السن ضمن أقسام محددة من مقاعد الدخول العام.

موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد الوسطية على جانبي الملعب أعلى بفضل أفضلية الرؤية، بينما توفر أقسام المدرج العلوي والزوايا خيارات دخول أكثر ملاءمة للميزانية. التذاكر الرقمية عبر الهاتف المحمول: يعتمد دخول المباراة في ملعب بوشكاش أرينا إلى حد كبير على النظام الرقمي، إذ يتلقى المتفرجون عادة تذاكرهم على هواتفهم الذكية مباشرة عبر تطبيقات التذاكر الرسمية.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

في هذه المباراة، تُخصص للجماهير الأوكرانية المسافرة مقاعد في قسم مخصص للضيوف داخل ملعب بوشكاش أرينا.

تكون الأسعار الاسمية لتذاكر قسم الجماهير الضيفة في مباريات دوري الأمم الأوروبية منظمة عمومًا ضمن نطاق مشابه لأقسام أصحاب الأرض، وتتراوح عادة بين نحو 30 يورو و60 يورو.

ولشراء التذاكر ضمن الحصة الرسمية المخصصة للجماهير الضيفة، يُطلب من المشجعين المسافرين عادة أن يكونوا أعضاء مسجلين في القنوات الرسمية للمشجعين التابعة للاتحاد الأوكراني لكرة القدم (UAF). وتُوزع حصص قسم الجماهير الضيفة عبر قنوات التذاكر الرسمية لـUAF، وقد تنفد بسرعة نظرًا إلى الظروف المحيطة بدعم الجماهير الأوكرانية خارج أرضها في هذه الحملة.

المجر ضد أوكرانيا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج المجر وأوكرانيا

حققت المجر ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياتها فوزًا وديًا بنتيجة 3-1 على كازاخستان، كما تغلبت أيضًا على فنلندا بنتيجة 2-1 في المباراة التي سبقتها. وجاءت خسارتها الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم، حين سقطت بنتيجة 3-2. وخلال المباريات الخمس، سجلت المجر سبعة أهداف واستقبلت خمسة.

فازت أوكرانيا في ثلاث من آخر خمس مباريات، مقابل هزيمة واحدة ومن دون أي تعادل في تلك السلسلة. وكان آخر نتائجها الفوز 2-0 خارج أرضها على بولندا، كما كان الفوز 1-0 على ألبانيا من بين نتائجها الأخيرة أيضًا. وتعرضت للخسارة 3-1 أمام السويد في تصفيات كأس العالم، كما تلقت هزيمة ثقيلة 4-0 أمام فرنسا. وسجلت أوكرانيا ستة أهداف خلال المباريات الخمس واستقبلت سبعة.

المجر ضد أوكرانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا أي بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين المجر وأوكرانيا. وسيتم تحديث هذا القسم عندما يتم تأكيد السجلات التاريخية للمباريات.



