تفتتح التشيك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام كرواتيا، في بداية جدول صعب ضمن المستوى الأول، المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا إنجلترا وحاملة لقب كأس العالم إسبانيا. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب في أوسييك خلال نوفمبر، ما يمنح الجماهير فرصتين لمتابعة هذه المواجهة خلال مشوار البطولة.

وتصل كرواتيا إلى هذه المجموعة باعتبارها أحد أكثر المنتخبات خطورة وثباتًا في المستوى، بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة، بينما سيتطلع منتخب التشيك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام أنصاره في براغ.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة التشيك ضد كرواتيا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة التشيك ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الأول؟

تقام مباراة التشيك ضد كرواتيا على ملعب فورتونا أرينا في براغ يوم 26 سبتمبر 2026، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة التشيك ضد كرواتيا؟

تُطرح تذاكر مباراة براغ أولًا عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد التشيكي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادة لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS) الجهة المقابلة الأولى لشراء تذاكر مباراة الإياب في أوسييك.

يُعد Ticombo خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب فورتونا أرينا في براغ، إضافة إلى تذاكر مباراة الإياب على ملعب أوبوس أرينا في أوسييك خلال نوفمبر.

وهناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادة يكون ذلك قبل كل مباراة بفترة أقرب

عروض موثقة – يوفر Ticombo التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من الخيارات بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة – يتم التعامل مع مخصصات أوسييك الخاصة بالجماهير التشيكية المسافرة عبر قنوات HNS، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – يُعد Ticombo خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

ومع سعي المنتخبين لحصد النقاط في مجموعة تنافسية، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، وبشكل خاص لمواجهة براغ الافتتاحية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التشيك ضد كرواتيا؟

يتم تحديد الأسعار الرسمية لمباراة براغ عبر قنوات التذاكر التابعة للاتحاد التشيكي لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المقاعد المميزة بالسعر الرسمي طالما استمر التوافر. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS) على مباراة أوسييك بالطريقة نفسها.

Ticombo يُعد خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، وإليك نظرة تقريبية على ما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (براغ): تبدأ من نحو 40 إلى 50 يورو، وعادة تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في فورتونا أرينا

مقاعد الفئة المتوسطة (براغ): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في أوسييك: تكون عمومًا أقل تكلفة بالسعر الرسمي من مباراة براغ الافتتاحية، رغم أن المعروض قد يصبح أكثر محدودية مع اقتراب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية ضمن مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء، لذا فإن حجز مقعدك في وقت مبكر يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

التشيك ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة التشيك وكرواتيا

تدخل التشيك هذه المباراة بعدما حققت انتصارين وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات، إلى جانب تعادل واحد. وكانت آخر مبارياتها خسارة 0-3 أمام المكسيك في كأس العالم في يونيو. وقبل ذلك في البطولة نفسها، تعادلت 1-1 مع جنوب أفريقيا وخسرت 2-1 أمام كوريا الجنوبية، لكنها فازت في المباراتين الوديتين قبل البطولة، بنتيجة 3-1 أمام جواتيمالا و2-1 أمام كوسوفو. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجلت التشيك سبعة أهداف واستقبلت تسعة.

وأسفرت آخر خمس مباريات لكرواتيا عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وكانت آخر نتيجة لها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وفازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0 خلال دور المجموعات، لكنها خسرت 4-2 أمام إنجلترا. كما حققت فوزًا وديًا بنتيجة 2-1 على سلوفينيا. وسجلت كرواتيا سبعة أهداف واستقبلت تسعة عبر هذه المباريات الخمس.

التشيك ضد كرواتيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في أكتوبر 2025، حين تعادلا 0-0 في تصفيات كأس العالم في براغ. وقبل ذلك، فازت كرواتيا 5-1 على أرضها في مباراة التصفيات التي أُقيمت في يونيو 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، يتضمن السجل تعادلين وفوزًا واحدًا لكرواتيا، إضافة إلى نتائج تعود إلى انتصار كرواتيا 4-2 في مباراة ودية عام 2011، مع تسجيل 15 هدفًا إجمالًا في هذه المباريات الخمس.

ترتيب التشيك وكرواتيا

في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، تحتل كرواتيا حاليًا المركز الأول، بينما تأتي التشيك في المركز الثاني قبل هذه المباراة الافتتاحية.