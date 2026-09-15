يستعد أسطورة البوسنة، إدين دجيكو، لاعتزال اللعب الدولي في زينيتسا يوم الجمعة 2 أكتوبر، بعد مسيرة حافلة امتدت 19 عاماً. وتستضيف البوسنة والهرسك منتخب السويد في دوري الأمم الأوروبية في تلك الليلة. لا تفوتوا هذه المناسبة التاريخية، واحجزوا تذاكركم اليوم.

وقبل تلك المواجهة، تستهل البوسنة والهرسك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمباراتين متتاليتين خارج أرضها أمام بولندا ورومانيا. وسيخوض زمايفي (التنانين) مباريات ذهاب وإياب أمام المنتخبات الثلاثة خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدرو كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية A لموسم 2028-29، بينما سيهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية C لموسم 2028-29. بالإضافة إلى ذلك، سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود/الهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL لديه كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا يوم الجمعة 2 أكتوبر، على أن تنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

كيفية شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية

أُتيحت التذاكر الرسمية لمباراة البوسنة والهرسك ضد السويد عبر بوابة اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم (NFSBIH). وتُفتح نوافذ البيع الأساسية لمباريات منتخب البوسنة الدولية عادة قبل موعد المباراة بنحو 4 إلى 6 أسابيع.

وإذا كنتم تبحثون عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل Ticombo.

عمليات نقل مضمونة: تحمي Ticombo جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج الخاص بها والمسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولكم على تذاكركم في الوقت المناسب وأن تكون صالحة لفعاليتكم، أو ستحصلون على استرداد كامل بنسبة 100٪.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية عبر بوابة NFSBIH بين نحو 20 و25 يورو لمقاعد الجوانب القصيرة، وارتفعت إلى ما بين 55 و80 يورو لمقاعد الجوانب الطويلة المميزة.

تنقسم مقاعد ملعب بيلينو بوليي إلى فئات بحسب زاوية رؤية أرضية الملعب:

الفئة 1 (الجوانب الطويلة / المدرجات الرئيسية) - تقع على طول خطي التماس الرئيسيين (زاباد/الغرب وإيستوك/الشرق)، وتوفر أفضل رؤية للملعب (نطاق الأسعار: 55-80 يورو)

الفئة 2 (الزوايا والطبقات العلوية) - تقع في الأقسام المنحنية عند الزوايا أو في أعلى طبقات الملعب. (نطاق الأسعار: 35-45 يورو)

الفئة 3 (الزوايا والطبقات العلوية) - تقع خلف المرمىين (سيفير/الشمال ويوغ/الجنوب)، وعادة ما تكون مكان جلوس أكثر جماهير أصحاب الأرض حماساً وكذلك الأقسام المخصصة للجماهير الضيفة. (نطاق الأسعار: 35-45 يورو)

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاجون إلى معرفته عن ملعب بيلينو بوليي

يُعد ملعب بيلينو بوليي الموطن التاريخي لكرة القدم في البوسنة والهرسك، ويُعرف على نطاق واسع بأنه "الحصن" الحقيقي للمنتخب الوطني رغم أنه لا يقع في عاصمة البلاد.

ويقع الملعب في المدينة الصناعية زينيتسا على طول نهر البوسنة، وتبلغ سعته الحالية، المخصصة بالكامل للمقاعد، نحو 13,600 إلى 15,000 متفرج. ويُعد الملعب المقر الدائم للنادي المحلي إن كيه تشيليك زينيتسا، ويشتهر على نطاق واسع بأجوائه الحماسية والمهيبة والمفعمة بالشغف.

بُني الملعب في عام 1972، واستغرق تشييده من 6 إلى 8 أشهر فقط. وقد جرى تمويل المشروع إلى حد كبير من قبل مصنع الصلب المحلي، Željezara، لتوفير ترفيه رياضي عالي الجودة للسكان الصناعيين الكادحين في المدينة.

في أواخر عام 2025، كشف اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم عن خطة إعادة إعمار على مراحل لتحويل بيلينو بوليي إلى ملعب وطني فائق الحداثة ومغطى بالكامل بسعة 18,000 مقعد.

لحظات لا تُنسى في ملعب بيلينو بوليي:

ميلاد منتخب وطني (1996) : بعد الاستقلال، خاضت البوسنة والهرسك أول مباراة دولية رسمية لها على أرضها هنا، وانتهت بتعادل تاريخي 0-0 أمام ألبانيا.

حصن السنوات العشر : على مدار عقد مذهل بين 1996 و2006، خاض المنتخب الوطني 15 مباراة من دون هزيمة في بيلينو بوليي قبل أن يخسر أخيراً أمام المجر.

سحر كأس العالم : استضاف الملعب المباريات التاريخية التي ضمنت للبلاد مكاناً في كأس العالم 2014، بالإضافة إلى فوز أسطوري بركلات الترجيح على إيطاليا في ملحق كأس العالم 2026.

جذور من العصور الوسطى: يُترجم اسم "بيلينو بوليي" إلى "الحقل الأبيض". وهو موقع تاريخي عميق الأهمية، حيث وُقعت فيه وثيقة Bilino Polje Abjuration الشهيرة في عام 1203، وهو حدث محوري في تاريخ البوسنة في العصور الوسطى قبل وجود كرة القدم بوقت طويل.

كيفية الوصول إلى هناك

إذا كنتم قادمين من العاصمة سراييفو، فإن استقلال حافلة إقليمية هو الخيار الأكثر كفاءة وشعبية. وبما أن الملعب يقع مباشرة في وسط مدينة زينيتسا، فمن السهل للغاية الوصول إليه سيراً على الأقدام بمجرد وصولكم إلى المدينة.

بالحافلة: الخيار الأفضل من سراييفو. ويُعد ركوب حافلة بين المدن الخيار الأمثل على نطاق واسع بسبب كثرة الرحلات.

استقلوا حافلة من محطة سراييفو الرئيسية للحافلات Autobuska Stanica. وتشغّل شركات مثل Centrotrans Eurolines خطوطاً كل ساعة. تستغرق الرحلة أكثر من ساعة بقليل وتكلف ما بين 8 و15 يورو.

بالقطار: إذا كنتم بميزانية محدودة وتريدون رحلة ذات مناظر جميلة، فالقطار بديل رائع.

تُشغَّل الرحلات بواسطة سكك حديد اتحاد البوسنة والهرسك (ŽFBH). وتنطلق القطارات من سراييفو إلى زينيتسا. وتستغرق نحو ساعة و35 إلى 45 دقيقة، وتكلف 5-7 يورو.

بالسيارة: إذا كنتم تقودون من سراييفو، فاسلكوا الطريق السريع A1 باتجاه الشمال. تبلغ الرحلة نحو 70 كم وتستغرق حوالي 45-50 دقيقة. وتتوفر مرافق مواقف مدفوعة للسيارات حول منطقة الملعب مباشرة.

مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاجون إلى معرفته

البوسنة والهرسك ضد السويد: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: البوسنة والهرسك (#61) ضد السويد (#37)

بعد بلوغها الأدوار الإقصائية في كأس العالم خلال الصيف، تفوقت البوسنة والهرسك على أفضل إنجاز سابق لها على الساحة العالمية. وقبل كأس العالم، كانت التنانين قد خاضت ثلاث مباريات من دون هزيمة على أرضها، وشمل ذلك فوزاً شهيراً بركلات الترجيح على إيطاليا.

كما ودعت السويد كأس العالم 2026 من دور الـ32، بعد الخسارة 3-0 أمام فرنسا. ورغم فوزها الكاسح 5-1 في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم بأميركا الشمالية، فإنها فشلت في البناء على تلك البداية المنتصرة، فخسرت 5-1 أمام هولندا وتعادلت 1-1 مع اليابان في مباراتيها التاليتين في دور المجموعات.

البوسنة والهرسك ضد السويد: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

فازت السويد في المباراة السابقة الوحيدة التي جمعت بين البلدين. وحققت انتصاراً بنتيجة 4-2 في مباراة ودية دولية في مايو 2010.

سجل أولا تويفونن، ومارتن أولسون (مرتين)، وماركوس بيرغ للسويد، بينما هز سياد ساليهوفيتش وإرمين زيتس الشباك للبوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البوسنة والهرسك البوسنة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بولندا بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رومانيا رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السويد السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



