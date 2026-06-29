تتواجد البرازيل في هيوستن هذا الاثنين (29 يونيو)، في إطار سعيها المستمر للفوز بلقب كأس العالم السادس. وستواجه اليابان في واحدة من أكثر مباريات دور الـ32 ترقبًا.

وبعد أن حسمت "السيليساو" المتألقة صدارة المجموعة C بشكل ساحق، تدخل هذه التشكيلة المليئة بالنجوم مرحلة "الفوز أو الإقصاء" باعتبارها المرشحة الأوفر حظاً لمواصلة مسيرتها نحو اللقب.

لكن اليابان لن تكون خصماً سهلاً. فقد نجح «الساموراي الأزرق» في تجاوز مرحلة المجموعات الصعبة دون أي هزيمة، وسيبقى في الذاكرة بفضل انتصاراته الشهيرة على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم بقطر قبل أربع سنوات.



دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباراة البرازيل واليابان والأسعار المتوقعة.

متى تبدأ مباراة البرازيل واليابان؟

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل واليابان في كأس العالم

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة البرازيل واليابان في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

البرازيل ضد اليابان في كأس العالم: كل ما تحتاج إلى معرفته

أداء البرازيل واليابان

البرازيل ضد اليابان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أخبار فريقي البرازيل واليابان

اقرأ المزيد