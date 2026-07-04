تأهل منتخب «الفراعنة» إلى دور الـ16 في كأس العالم FIFA للمرة الأولى منذ عام 1934، بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح يوم الجمعة، ويأمل في أن يصبح خامس منتخب أفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم في أتلانتا يوم الثلاثاء (7 يوليو).

ولتحقيق ذلك، سيتعين على فريق حسام حسن التغلب على حامل لقب كأس العالم الأرجنتين، التي حققت يوم الجمعة فوزاً دراماتيكياً في الوقت الإضافي على الرأس الأخضر التي تأهلت للمرة الأولى إلى البطولة.

وبقيادة ليونيل ميسي، المتصدر في سباق الحذاء الذهبي، الذي يقود هجوم الفريق، يسعى منتخب الألبيسيليستي بقيادة ليونيل سكالوني إلى أن يصبح أول منتخب يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل في عامي 1958 و1962.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك لمباراة الأرجنتين ومصر، وكم ستكون تكلفتها.

متى تنطلق مباراة الأرجنتين ومصر في كأس العالم؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في دور الـ16 في استاد أتلانتا (استاد مرسيدس بنز).

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كيف يمكن شراء تذاكر مباراة الأرجنتين ومصر في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه المرحلة ليست عبارة عن سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة الأرجنتين ومصر في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

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