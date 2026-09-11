كيفية الحصول على تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يحصل المدرب الجديد لمنتخب اسكتلندا، سيباستيان بوكوجنولي، على أول فرصة لترك انطباع قوي أمام جماهير «تارتان آرمي» المتحمسة على أرضه، عندما يقود فريقه في هامبدن بارك يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في مواجهة سويسرا ضمن دوري الأمم الأوروبية. احجز تذاكر المباراة اليوم.

ويفتتح المنتخب الاسكتلندي مشواره في دوري الأمم الأوروبية قبل ذلك بثلاثة أيام خارج أرضه، عندما يواجه سلوفينيا في ليوبليانا.

وإلى جانب سلوفينيا وسويسرا، تضم مجموعة اسكتلندا أيضًا مقدونيا الشمالية في المجموعة الأولى من المستوى الثاني. وسيخوض المنتخب مبارياته أمام المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

وسيصعد متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الأول، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى الملحق الفاصل للصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

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متى تقام مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة اسكتلندا ضد سويسرا على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

تُباع التذاكر الرسمية لمباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية حصريًا عبر الإنترنت من خلال متجر تذاكر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم. وطرحت للبيع لأول مرة في نهاية فبراير.

وحصل أعضاء نادي مشجعي اسكتلندا (SSC) على فرصة مبكرة لشراء التذاكر قبل الجمهور العام، كما عُرضت عليهم خيارات أرخص للمباريات المقبلة.

وبالنسبة للراغبين في تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب هامبدن بارك بين 35 جنيهًا إسترلينيًا لمدرجي الشرق والغرب و40 جنيهًا إسترلينيًا لمدرجي الشمال والجنوب لأعضاء نادي مشجعي اسكتلندا البالغين، وبين 40 و45 جنيهًا إسترلينيًا للجمهور العام. ومع ذلك، نفدت بسرعة الحصص القياسية المطروحة للجمهور العام عبر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن هامبدن بارك

يُعتبر هامبدن بارك في جلاسكو على نطاق واسع «البيت الحقيقي لكرة القدم الاسكتلندية». وافتُتح هذا الملعب الأسطوري في عام 1903، ويُعد الساحة الدائمة للمنتخب الاسكتلندي لكرة القدم، وقد أمضى أجيالًا في ترسيخ إرثه كأحد أكثر الملاعب الرياضية التاريخية في العالم. ويحمل الملعب الحالي تصنيف الفئة الرابعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتبلغ سعته 51,866 متفرجًا.

وبسبب قوانين السلامة الحديثة الخاصة بالملاعب ذات المقاعد الكاملة، يحتفظ هامبدن بارك بعدة أرقام قياسية أوروبية للحضور الجماهيري يصعب تحطيمها على الأرجح:

الرقم القياسي الأوروبي الدولي عبر التاريخ : اسكتلندا ضد إنجلترا (1937) - 149,415

الرقم القياسي الأوروبي لمباريات الأندية عبر التاريخ : سيلتيك ضد أبردين (نهائي كأس اسكتلندا 1937) - 146,433

الرقم القياسي لمباريات مسابقات اليويفا : سيلتيك ضد ليدز يونايتد (نصف نهائي كأس أوروبا 1937) - 136,505

لحظات لا تُنسى في هامبدن بارك:

نهائي كأس أوروبا 1960 : يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم مباراة كرة قدم لُعبت على الإطلاق. فاز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت 7-3، وشهدت المباراة أربعة أهداف من فيرينتس بوشكاش وثلاثية من ألفريدو دي ستيفانو.

الطائرة المذهلة لزيدان (2002) : في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، سجل زين الدين زيدان هدفًا طائرًا أيقونيًا بقدمه اليسرى في الزاوية العليا، ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على باير ليفركوزن.

حفلات موسيقية ضخمة : استضاف الملعب حفلات لأساطير الموسيقى، من بينهم السير بول مكارتني، الذي أدى بشكل شهير أغنية «Mull of Kintyre» في 1910، وThe Rolling Stones، ونجوم البوب مثل بيونسيه وTake That.

«الأساتذة الاسكتلنديون»: على أرض أول هامبدن بارك، طور اللاعبون الاسكتلنديون أسلوب اللعب الثوري القائم على التمريرات القصيرة والعمل الجماعي. وقبل ذلك، كانت كرة القدم في الغالب لعبة فوضوية تعتمد على المراوغات الفردية والالتحامات على طريقة الرجبي. وقد صدّروا عمليًا كرة القدم الحديثة إلى العالم.

كيفية الوصول إلى هناك

أسهل وأكثر الطرق موثوقية للوصول إلى هامبدن بارك هي وسائل النقل العام. يقع الملعب في منطقة سكنية مزدحمة، لذلك فإن القيادة وركن السيارة بالقرب منه في أيام المباريات أو الفعاليات الكبرى تخضع لقيود شديدة ولا يُنصح بها.

بالقطار: يُعد القطار أسرع وسيلة لتجنب الزحام. ويمكنك استقلال خدمة ScotRail من محطة جلاسكو المركزية مباشرة إلى منطقة الملعب.

محطة ماونت فلوريدا: هذه هي المحطة الأقرب. تستغرق الرحلة بالقطار من 10 إلى 17 دقيقة تقريبًا، يليها سير لمدة 5 دقائق إلى الملعب.

محطة كينغز بارك: هذا خيار ممتاز آخر. تستغرق الرحلة بالقطار من 10 إلى 15 دقيقة تقريبًا، يليها سير لمدة 5 دقائق.

بالحافلة: تعمل عدة خطوط حافلات محلية تابعة لـ First Glasgow بانتظام بين وسط مدينة جلاسكو ومنطقة الملعب. وتستغرق الرحلة عادة ما بين 15 و30 دقيقة.

الحافلة 75: يمكنك ركوب هذه الحافلة بالقرب من وسط المدينة، مثل قرب معرض الفن الحديث، وهي تنزلك مباشرة في طريق Aikenhead بجوار مدخل الملعب.

خطوط أخرى: تمر الحافلات 5 و6 و7 و7A و31 و34 و90 أيضًا بالقرب من الملعب جدًا. ويمكنك الاطلاع على الجداول الزمنية المباشرة والمسارات عبر موقع First Bus.

مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

اسكتلندا ضد سويسرا: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: اسكتلندا (36) ضد سويسرا (14)

تعود اسكتلندا إلى المنافسات للمرة الأولى منذ خروجها من دور المجموعات في كأس العالم 2026. وعلى الرغم من فوزها الافتتاحي 1-0 على هايتي، فإن خسارتين متتاليتين أمام المغرب (0-1) والبرازيل (0-3) أنهتا مشوارها في البطولة.

لكن المنتخب الاسكتلندي يملك سجلًا حديثًا مميزًا في المباريات التنافسية على أرضه. فقد حقق الفوز في مواجهات متتالية أمام اليونان وبيلاروسيا والدنمارك في هامبدن بارك في أواخر 2025.

وسيدخل منتخب سويسرا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق أفضل مشاركة له في كأس العالم منذ 72 عامًا خلال الصيف، بوصوله إلى ربع النهائي. كما تجدر الإشارة إلى أنه أنهى عام 2025 كاملًا من دون أي هزيمة.

اسكتلندا ضد سويسرا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

تتفوق اسكتلندا في السجل التاريخي للمواجهات المباشرة أمام سويسرا بتحقيقها 8 انتصارات، مقابل 5 انتصارات لسويسرا و4 تعادلات. وخلال جميع مواجهاتهما الـ17 السابقة، سجلت اسكتلندا 27 هدفًا، بينما سجلت سويسرا 25 هدفًا.

وأقيمت آخر مباراة بين المنتخبين في يونيو 2024، خلال دور المجموعات من بطولة يورو 2024. وانتهت المباراة المثيرة في كولونيا بألمانيا بالتعادل 1-1. وسجل سكوت ماكتوميناي أولًا لاسكتلندا، قبل أن يرد شيردان شاكيري لصالح سويسرا بتسديدة رائعة مقوسة.

المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إسكتلندا إسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سلوفينيا سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سويسرا سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



