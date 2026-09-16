يواجه ماينز 05 فريق باير ليفركوزن يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب ميوا أرينا في ماينز.

في آخر مواجهتين بينهما في الدوري الألماني، تفوق باير 04 ليفركوزن على 1. FSV ماينز 05 بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة وغزيرة الأهداف يوم 18 أكتوبر 2025. أما آخر لقاء بينهما، الذي أُقيم يوم 28 فبراير 2026، فانتهى بالتعادل 1-1 في مباراة متكافئة على ملعب باي أرينا.

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متى تنطلق مباراة ماينز 05 ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة ماينز 05 ضد باير ليفركوزن على ملعب ميوا أرينا في ماينز يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 5 10 أكتوبر 2026 - 09:30 كوفاسه أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة ماينز 05 ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة 1. FSV ماينز 05 ضد باير 04 ليفركوزن في الدوري الألماني، اتبع هذه الخطوات المعتادة عبر القنوات الرسمية والأساسية:

1. متجر تذاكر ماينز 05 الرسمي عبر الإنترنت (لمقاعد جماهير أصحاب الأرض)

يفتح ماينز 05 عادةً بيع التذاكر أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية. وإذا بقيت تذاكر متاحة بعد الطلب المرتفع، يُفتح البيع العام للجمهور قبل موعد المباراة.

2. متجر تذاكر باير ليفركوزن الرسمي عبر الإنترنت (لمقاعد جماهير الفريق الضيف)

إذا كنت تشجع باير ليفركوزن، فقم بزيارة متجر تذاكر باير 04 ليفركوزن الرسمي عبر الإنترنت. وغالبًا ما تتطلب مبيعات تذاكر الجماهير الضيفة الخاصة بليفركوزن تسجيل الدخول إلى حساب باير 04 نشط أو التحقق عبر نظام طابور رقمي. وتُطرح مخصصات الجماهير الضيفة أولًا لأعضاء نادي باير 04 وحاملي التذاكر الموسمية.

شركاء الضيافة المعتمدون: يمكن حجز خيارات الضيافة الرسمية، بما في ذلك المقاعد المميزة والدخول إلى الصالات وخدمات الطعام، من خلال مكاتب الضيافة الرسمية التابعة للنادي أو مزودي السفر المعتمدين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ماينز 05 ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ماينز 05 ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني بحسب موقع المقعد وقناة الشراء وفئة التصنيف.

مدرج أصحاب الأرض (ماينز 05): من المتوقع أن تتراوح الأسعار بين 14 يورو و 18 يورو للدخول العادي للبالغين في مناطق الوقوف.

تذاكر أماكن الوقوف ( Stehplatz )

مدرج الجماهير الضيفة (أنصار ليفركوزن): تتراوح أسعار تذاكر الوقوف الخاصة بالجماهير الضيفة في البلوكين H وI عادةً من 15 يورو إلى 19 يورو . أسعار مخفضة: تبلغ أسعار التذاكر المخفضة للطلاب وكبار السن والشباب عادةً ما بين 11 يورو و 14 يورو .

التذاكر المخصصة للمقاعد ( Sitzplatz )

مدرجات خلف المرمى ( Hintertor ): تتراوح أسعار المقاعد خلف المرميين من 28 يورو إلى 38 يورو بحسب الصف وجودة الرؤية. المدرج الرئيسي والمدرج المقابل ( Haupttribüne / Gegengerade ): تتراوح أسعار المقاعد الجانبية عادةً بين 42 يورو و 65 يورو لمباريات الدوري الألماني العادية من الفئتين B/A. أقسام الزوايا ( Ecke ): تقع أسعار المقاعد في بلوكات الزوايا عادةً بين 32 يورو و 42 يورو .

فئات خاصة

خصومات الأطفال / الشباب: تتراوح أسعار تذاكر الأطفال دون 14 عامًا عادةً بين 8 يورو و 18 يورو عبر مناطق الجلوس العادية. VIP والضيافة: تبدأ أسعار المقاعد المميزة مع الدخول إلى الصالات وخدمات الطعام من نحو 180 يورو إلى 280 يورو للمقعد الواحد.

أسعار سوق إعادة البيع ( Zweitmarkt والمنصات الثانوية)

منصة التبادل الرسمية للتذاكر ( Zweitmarkt ): تُحدد أسعار المقاعد المباعة عبر منصة التبادل الرسمية للنادي بالقيمة الاسمية مضافًا إليها رسم خدمة بسيط (عادةً من 1 يورو إلى 3 يورو إضافية).



ماينز 05 ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ماينز 05 وباير ليفركوزن

يدخل ماينز 05 هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على هامبورجر SV في الدوري الألماني. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على VfB Krieschow بنتيجة 9-0 في كأس ألمانيا، وفاز أيضًا في مباريات ودية على AFC Bournemouth وParis FC، فيما جاءت النقاط المهدرة الوحيدة في تعادل سلبي 0-0 مع بادربورن في الدوري الألماني. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل ماينز 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

حقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بفوز 4-0 على يونيون برلين في الدوري الألماني، وذلك بعد الخسارة المؤثرة 2-3 في الجولة الافتتاحية أمام إلفرسبرغ. كما فاز ليفركوزن 4-0 خارج أرضه على فيهين فيسبادن في كأس ألمانيا، وتغلب على نيوكاسل يونايتد 2-1 في فترة الإعداد للموسم، لكنه خسر أمام نوتنغهام فورست. وسجل 12 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

ماينز 05 ضد باير ليفركوزن: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى آخر لقاء بين هذين الناديين بالتعادل 1-1، وأُقيم على ملعب باي أرينا في الدوري الألماني يوم 28 فبراير 2026. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك ليفركوزن أفضلية طفيفة بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لماينز، مع تعادل واحد. وسجل ليفركوزن تسعة أهداف في تلك المواجهات، بينما سجل ماينز سبعة أهداف.