يدخل مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى الفريق وقاده لاحتلال المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز التذاكر في أولد ترافورد.
ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟
يفتتح مانشستر يونايتد موسمه 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس.
|التاريخ والوقت
|المباراة
|الملعب
|المسابقة
|التذاكر
|السبت 22 أغسطس 2026، 12:30 بتوقيت BST
|هال سيتي ضد مانشستر يونايتد
|MKM Stadium (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST
|إيفرتون ضد مانشستر يونايتد
|Hill Dickinson Stadium (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST
|فولهام ضد مانشستر يونايتد
|كرافن كوتيدج (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST
|ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد
|إيلاند رود (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد بورنموث
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
|ستامفورد بريدج (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|ليفربول ضد مانشستر يونايتد
|أنفيلد (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد برينتفورد
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT
|نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد
|St. James' Park (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد
|سيلهرست بارك (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|آرسنال ضد مانشستر يونايتد
|ملعب الإمارات (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد سندرلاند
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتد
|American Express Stadium (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد
|فيلا بارك (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد ليفربول
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|برينتفورد ضد مانشستر يونايتد
|Gtech Community Stadium (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد تشيلسي
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد
|The City Ground (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد آرسنال
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMT
|سندرلاند ضد مانشستر يونايتد
|Stadium of Light (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر يونايتد ضد إيفرتون
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT
|مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
|ملعب الاتحاد (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد هال سيتي
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST
|إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد
|بورتمان رود (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST
|كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد
|Coventry Building Society Arena (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST
|بورنموث ضد مانشستر يونايتد
|Vitality Stadium (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST
|توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد
|Tottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BST
|مانشستر يونايتد ضد فولهام
|أولد ترافورد (على الأرض)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
تم تأكيد مواعيد انطلاق مباريات أغسطس فقط حتى وقت كتابة هذا التقرير، بينما تظل جميع المواعيد الأخرى قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما أن عودة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا ستضيف مباريات أخرى إلى الجدول بمجرد تأكيد قرعة مرحلة الدوري لموسم 2026/27، إلى جانب مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو المعتادة بعد إجراء تلك القرعات.
كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى الباقات الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.
الطرق الرئيسية لتأمين تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:
التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى العضوية، إذ يحصل أعضاء Red وSilver وGold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء. نظام قرعة التذاكر: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو آرسنال أو مانشستر سيتي، يُجري مانشستر يونايتد قرعة تذاكر لأعضاء Red. تدخل القرعة، وإذا حالفك النجاح، يمكنك شراء التذاكر بسعرها الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة رسمية لتبادل التذاكر، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض المقاعد التي لا يستطيعون استخدامها. وتكون هذه التذاكر معتمدة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي. التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا، رغم أن الأسعار قد تختلف.
كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
بالنسبة للجماهير المتحمسة لمتابعة مانشستر يونايتد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.
أبسط طريقة لشراء تذكرة لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة لأعضاء النادي الرسميين، كما أن التوافر محدود جدًا. ويستخدم يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بناءً على المنافس، إذ تُعد مباريات الفئة A هي الأغلى.
وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر قرعة الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:
مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال): 65 إلى 120+ جنيهًا إسترلينيًا
التذاكر التي تُشترى عبر منصة التبادل الرسمية لمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع المعتمدة من النادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور المباراة إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.
إذا لم تتمكن من الحصول على تذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تُعد خيارًا أيضًا. وتتقلب الأسعار هناك بحسب الطلب، وقد ترتفع بشكل كبير مع اقتراب المباريات الكبرى، وغالبًا ما تبدأ التذاكر من نحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد
يلعب مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب للأندية في إنجلترا، بسعة حالية يُشار إليها عمومًا بأنها تتراوح بين 74,000 و76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبيرة له في 2006. ويُعرف الملعب وديًا باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، والعديد من مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعددًا لا يحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.
لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف الشريك في الملكية السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، لإنشاء ملعب جديد يتسع لـ100,000 مقعد على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار جنيه إسترليني. ويُطلق على الملعب اسم نيو ترافورد في الوثائق التمهيدية، وقد صُمم بسقف مميز على شكل مظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إلى جانب ثلاثة صواري مرتفعة ستجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا تم المشروع وفقًا للخطة، فسيصبح أكبر ملعب لكرة القدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع تجديد أوسع في المنطقة المحيطة بأولد ترافورد.
ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والتشاور، مع استهداف النادي إنجازه في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يظل قابلًا للتغيير. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية أيام المباريات.