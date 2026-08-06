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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد لموسم 2026-27: الأسعار ومعلومات التذاكر المميزة والاشتراكات الموسمية

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التذاكر
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مانشستر يونايتد مباشرةً في الموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى الفريق وقاده لاحتلال المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز التذاكر في أولد ترافورد.

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ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يفتتح مانشستر يونايتد موسمه 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 12:30 بتوقيت BSTهال سيتي ضد مانشستر يونايتدMKM Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاونأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTإيفرتون ضد مانشستر يونايتدHill Dickinson Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTفولهام ضد مانشستر يونايتدكرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتدإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد بورنموثأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTتشيلسي ضد مانشستر يونايتدستامفورد بريدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد أستون فيلاأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTليفربول ضد مانشستر يونايتدأنفيلد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد برينتفوردأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMTنيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتدSt. James' Park (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتدسيلهرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTآرسنال ضد مانشستر يونايتدملعب الإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورستأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد سندرلاندأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTبرايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتدAmerican Express Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTأستون فيلا ضد مانشستر يونايتدفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد ليفربولأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTبرينتفورد ضد مانشستر يونايتدGtech Community Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد تشيلسيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMTنوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتدThe City Ground (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد آرسنالأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMTسندرلاند ضد مانشستر يونايتدStadium of Light (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد إيفرتونأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتدملعب الاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد هال سيتيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BSTإيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتدبورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاسأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTكوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتدCoventry Building Society Arena (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTبورنموث ضد مانشستر يونايتدVitality Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتدأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTتوتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتدTottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد فولهامأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

تم تأكيد مواعيد انطلاق مباريات أغسطس فقط حتى وقت كتابة هذا التقرير، بينما تظل جميع المواعيد الأخرى قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما أن عودة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا ستضيف مباريات أخرى إلى الجدول بمجرد تأكيد قرعة مرحلة الدوري لموسم 2026/27، إلى جانب مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو المعتادة بعد إجراء تلك القرعات.

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى الباقات الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.

وديات الأندية
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي

الطرق الرئيسية لتأمين تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:

التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى العضوية، إذ يحصل أعضاء Red وSilver وGold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء. نظام قرعة التذاكر: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو آرسنال أو مانشستر سيتي، يُجري مانشستر يونايتد قرعة تذاكر لأعضاء Red. تدخل القرعة، وإذا حالفك النجاح، يمكنك شراء التذاكر بسعرها الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة رسمية لتبادل التذاكر، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض المقاعد التي لا يستطيعون استخدامها. وتكون هذه التذاكر معتمدة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي. التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا، رغم أن الأسعار قد تختلف.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالنسبة للجماهير المتحمسة لمتابعة مانشستر يونايتد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.

أبسط طريقة لشراء تذكرة لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة لأعضاء النادي الرسميين، كما أن التوافر محدود جدًا. ويستخدم يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بناءً على المنافس، إذ تُعد مباريات الفئة A هي الأغلى.

وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر قرعة الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:

مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال): 65 إلى 120+ جنيهًا إسترلينيًا

التذاكر التي تُشترى عبر منصة التبادل الرسمية لمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع المعتمدة من النادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور المباراة إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تُعد خيارًا أيضًا. وتتقلب الأسعار هناك بحسب الطلب، وقد ترتفع بشكل كبير مع اقتراب المباريات الكبرى، وغالبًا ما تبدأ التذاكر من نحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد

يلعب مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب للأندية في إنجلترا، بسعة حالية يُشار إليها عمومًا بأنها تتراوح بين 74,000 و76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبيرة له في 2006. ويُعرف الملعب وديًا باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، والعديد من مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعددًا لا يحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.

لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف الشريك في الملكية السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، لإنشاء ملعب جديد يتسع لـ100,000 مقعد على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار جنيه إسترليني. ويُطلق على الملعب اسم نيو ترافورد في الوثائق التمهيدية، وقد صُمم بسقف مميز على شكل مظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إلى جانب ثلاثة صواري مرتفعة ستجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا تم المشروع وفقًا للخطة، فسيصبح أكبر ملعب لكرة القدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع تجديد أوسع في المنطقة المحيطة بأولد ترافورد.

ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والتشاور، مع استهداف النادي إنجازه في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يظل قابلًا للتغيير. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية أيام المباريات.

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