كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي: ديربي مانشستر، ومباراة سبتمبر، ومعلومات وأكثر

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متى تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 13 سبتمبر، 4:30 مساءً مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد تذاكر



يُعد أولد ترافورد الملعب الرئيسي لمانشستر يونايتد منذ عام 1910. وبسعة تقل بقليل عن 75,000 متفرج، فإن «مسرح الأحلام» كما يعرفه جمهور يونايتد بمودة، هو أكبر ملعب خاص بالأندية في المملكة المتحدة وثاني أكبر ملعب لكرة القدم بشكل عام بعد ملعب ويمبلي. وإذا حدث توسع إضافي، فمن المرجح أن يشمل إضافة طابق ثانٍ إلى المدرج الجنوبي، ما سيرفع السعة إلى نحو 88,000 متفرج، رغم طرح اقتراحات بديلة في السنوات الأخيرة لبناء ملعب جديد بالكامل.

وبخلاف استضافة مباريات مانشستر يونايتد، استُخدم أولد ترافورد في عدد من الأحداث الكروية البارزة، بما في ذلك مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، مثل العديد من مباريات نصف النهائي، ونهائي 1915، وعدة مباريات إعادة للنهائي، إضافة إلى مباريات منتخب إنجلترا ومباريات في كأس العالم 1966، ويورو 1996، ويورو السيدات 2022. كما استضاف الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2003 الذي جمع فريقين إيطاليين، حين فاز ميلان على يوفنتوس بركلات الترجيح.

ماذا تتوقع من مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

في حين كانت دربيات مانشستر على ملعب الاتحاد محبطة لمشجعي مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، فإن يونايتد لم يكن بأي حال تابعًا لرجال بيب في جميع المواجهات الأخيرة. وتفوّق سيتي عندما التقى الفريقان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، لكن مانشستر يونايتد رد اعتباره بعد 12 شهرًا فقط في ويمبلي، عندما حصد لقبه الثالث عشر في البطولة، وهو ما مثّل نجاحه الثاني في الكؤوس خلال فترة إريك تن هاج.

أما على مستوى مواجهاته مع غريمه التقليدي في أولد ترافورد، فسيحتفظ مانشستر يونايتد بذكريات جميلة عن لقائهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2023. وفي مواجهة حافلة بالإثارة، كما هي الحال دائمًا تقريبًا في ديربيات مانشستر، منح جاك جريليش التقدم لسيتي في الدقيقة 60، قبل أن يعود يونايتد بهدفين في غضون أربع دقائق عبر برونو فرنانديز وماركوس راشفورد.

وبعد فشله في هز الشباك في آخر مباراتين على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، يتطلع يونايتد بشدة إلى استعادة فعاليته الهجومية في الديربي المقبل. ومع انضمام أمثال ماثيوس كونيا وبنجامين سيسكو إلى الفريق منذ تلك المباريات، سيأمل جمهور يونايتد أن يتمكن فريقه من التسجيل. واعتمادًا على الالتزامات الدولية، قد يستعيد يونايتد أيضًا هدافه الحالي، برايان مبيومو، بما يعزز خياراته الهجومية أكثر.

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من الآمن القول إن الطلب على تذاكر مانشستر يونايتد هائل للغاية، وهذا يؤثر في آليات الشراء على جميع المستويات. ويُعد مانشستر يونايتد، بحسب معظم الإحصاءات، ثالث أكثر نادٍ يحظى بالدعم في العالم بعد ريال مدريد وبرشلونة. ويمتلك أكثر من 200 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّر النادي أن لديه أكثر من مليار مشجع/مناصر حول العالم. وإضافة إلى ذلك، هناك عدد ضخم من حاملي التذاكر الموسمية، يزيد على 50,000، في كل مباراة على أرضه، ما يضيّق عدد التذاكر المتبقية لكل مباراة.

وكقاعدة عامة، لا تُطرح تذاكر مانشستر يونايتد للبيع لغير الأعضاء تقريبًا. وتُعد المبيعات العامة نادرة جدًا، وغالبًا ما تقتصر على المباريات الأقل طلبًا. ويمكن لأعضاء النادي شراء تذاكر المباريات على أرضهم من خلال خمس دفعات رئيسية و35 دفعة أصغر كل موسم.

وتكون هذه الدفعات من التذاكر غير متوقعة، لذلك كثيرًا ما يشترك المشجعون في التنبيهات. وبالنسبة لبعض المباريات البارزة، مثل ديربي مانشستر، يجري مانشستر يونايتد سحوبات للأعضاء قبل نحو ثمانية أسابيع من موعد انطلاق المباريات. ويُطلب دفع عربون، وقد تنخفض نسبة النجاح إلى 10% فقط بسبب شدة الطلب. ثم تتبع ذلك دفعات إضافية من التذاكر لمباريات فردية خلال الأسابيع والأيام التي تسبق اللقاء.

وفي حين تبقى البوابة الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر مانشستر يونايتد، فقد يرغب من يسعون إلى حضور ديربي مانشستر في التفكير في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Viagogo، والتي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

للمرة الأولى هذا الموسم، سيتم تسعير تذاكر المباريات في أولد ترافورد وفقًا لفئة المباراة، بما يجعل مانشستر يونايتد متوافقًا مع معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى.

وتوجد ثلاث فئات لتسعير مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الفئات A وB وC، إضافة إلى فئة رابعة، D، لبعض مباريات الكؤوس، بما يعكس تفاوت مستويات الطلب على المباريات المختلفة. وستبقى جميع الامتيازات الخاصة بالمشجعين الصغار وكبار السن كما هي.

وجاءت أسعار فئات التذاكر على النحو التالي:

الفئة D: ‏£32-£52 (لمباريات الكؤوس فقط)

الفئة C: ‏£37-£60 (مباراتان في الدوري الإنجليزي الممتاز)

الفئة B: ‏£57-£86 (11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز)

الفئة A: ‏£59-£97 (6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز)

(ملاحظة: خُصصت مباراة مانشستر سيتي، كما هو متوقع، ضمن الفئة A)

كما تختلف الأسعار بالنسبة إلى التذاكر المخفضة، إذ يدفع من تزيد أعمارهم على 65 عامًا ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا ما بين £34 و£65، بينما يمكن لمن هم دون 18 عامًا الدخول مقابل 14 جنيهًا إسترلينيًا فقط في المدرج العائلي أو 47 جنيهًا إسترلينيًا في قسم 93:20.

ما باقات الضيافة المتاحة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

تُعد باقات ضيافة مانشستر يونايتد أيضًا وسيلة رائعة لغير الأعضاء من أجل تأمين مقاعد للمباراة. وعادة ما تنفد بوتيرة أبطأ من التذاكر في السوقين الأولية والثانوية، لذلك قد تكون خيارًا جيدًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

ويعتمد ما ستحصل عليه في باقات ضيافة مانشستر يونايتد على الجناح. ومع ذلك، تنطبق بعض المزايا على جميع تذاكر كبار الزوار في أولد ترافورد، وتشمل:

مقاعد فاخرة مبطنة

الوصول إلى صالات حصرية

مرطبات مجانية

جلسات أسئلة وأجوبة مع نجوم مانشستر يونايتد السابقين

ترفيه يوم المباراة

خصومات في متجر Megastore

ساعات عمل ممتدة تبدأ قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة

في ما يلي مجموعة مختارة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر يونايتد في أولد ترافورد:

تجربة المتحف بعد المباراة (تبدأ من £340)

مقعد في مدرج السير أليكس فيرغسون، مع دخول إلى متحف مانشستر يونايتد لمدة 90 دقيقة بعد المباراة، إلى جانب وجبة غير رسمية وبار مجاني.

The International (تبدأ من £425)

إحدى أكثر الباقات راحة وعفوية، وتقع في أجواء تقليدية في قلب ستريتفورد إند. تجربة طعام غير رسمية مع مجموعة مشروبات مجانية.

Red Cafe (تبدأ من £549)

إطلالة رائعة من مقعدك في أولد ترافورد في مدرج السير أليكس فيرغسون، مع استقبال بالمشروبات، وقائمة من ثلاث وجبات، ووجبات خفيفة بعد المباراة، إضافة إلى بيرة ونبيذ ومشروبات غازية مجانية.

Trinity Club (قبل المباراة تبدأ من £425، وبعد المباراة تبدأ من £299)

مقعد في المدرج الشرقي، المستوى 2، مع بوفيه ساخن وبارد وبار شامل.

Warwick Suite Executive Box (تبدأ من £1250)

مساحة خاصة متصلة بجناح Warwick الفاخر، وتوفر قائمة بوفيه مميزة، وبارًا شاملًا بالكامل، وفطائر كلاسيكية عند صافرة النهاية.